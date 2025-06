Ko trajnost sreča inženirski pogum – Danfoss Trata

Ste že slišali za Danfoss Trata ? Morda ne vsak dan, a možnosti so, da vas njihovi izdelki in rešitve že obdajajo – v vašem domu, pisarni ali mestu. To je podjetje, ki ni samo del prihodnosti. Oni jo ustvarjajo. In to že tri desetletja.

Kdo so in kaj počnejo?

Danfoss Trata je slovensko podjetje s sedežem v Ljubljani, ki je del svetovno znane skupine Danfoss. Ukvarjajo se z razvojem in proizvodnjo naprednih rešitev za regulacijo pretoka toplote in energije – na kratko: so mojstri daljinskega ogrevanja, hlajenja in uravnoteženja energetskih sistemov. Njihove tehnologije omogočajo energetsko učinkovitost tam, kjer jo najbolj potrebujemo: v mestih, domovih, industriji in infrastrukturi prihodnosti.

A to ni podjetje, ki bi zgolj sledilo trendom. V Danfoss Trati vodijo. In to z zanosom, ki temelji na znanju, inovacijah in jasni viziji.

Foto: Danfoss Trata

30 let pionirstva

Leto 2025 je za Danfoss Trata posebno. Praznujejo 30 let delovanja – trideset let rasti, prebojev in drznih odločitev. Ob tej priložnosti so napovedali novo, ambiciozno strategijo: podvojiti promet, doseči ogljično nevtralnost in še povečati svojo že zdaj nadpovprečno dodano vrednost.

Kristian Strand, predsednik Danfoss Climate Solutions, je ob obletnici poudaril, da je Trata "hitro in pionirsko podjetje". "Bili ste prva tovarna, ki je poslovala brez papirja, prva, ki je uvedla električno dostavno vozilo; že leta 2014 ste sprejeli avtomobilski standard ISO/TS 16949 ter prevzeli vodilno vlogo z uvedbo enotnega poslovno-informacijskega sistema (ERP) na ravni celotnega podjetja. Rast pomeni drzen korak v trajnostno, inovativno in ambiciozno prihodnost – in Danfoss Trata že danes kaže, kako je ta prihodnost videti. Ste hitri in pionirski na številnih področjih."

Digitalizacija, avtomatizacija in pametna rast

Vizija Danfoss Trate ni le "zelena". Je tudi zelo konkretna. Podjetje načrtuje nadaljnjo avtomatizacijo in digitalizacijo svojih proizvodnih in poslovnih procesov. Zakaj? Ker želijo delati več – in bolje – z manj. Manj energije, manj izpustov, manj odpadkov. A z več znanja, več učinkovitosti in več inovacij.

Ena od konkretnih smeri rasti je povečanje učinkovitosti pri odvzemu toplote iz daljinskih sistemov. V zadnjih letih so ta odvzem zmanjšali za kar 45 odstotkov. To pomeni, da za isto količino toplote potrebujejo veliko manj energije – kar je za podnebje ključno.

Daljinsko ogrevanje in hlajenje: prihodnost je tu

Če mislite, da je daljinsko ogrevanje nekaj iz preteklosti, pomislite znova. V Danfoss Trati verjamejo, da gre za eno ključnih orodij v boju proti podnebnim spremembam. Njihov cilj? Povečati delež daljinskega ogrevanja v Sloveniji z 10 na 30 odstotkov. To bi pomenilo bistveno razogljičenje mest, manj kurjenja fosilnih goriv in boljšo kakovost zraka.

In ne le ogrevanje – prihaja tudi daljinsko hlajenje. Vse večja urbanizacija in vroča poletja kličejo po sistemih, ki lahko hladijo večje stavbe in četrti brez dragih in neučinkovitih klimatskih naprav. Daljinsko hlajenje deluje podobno kot ogrevanje, le obratno. In Danfoss Trata je spet med prvimi na tem področju.

Mesta kot motor trajnostnega prehoda

Ko govorimo o prihodnosti, ne govorimo več o letu 2050. Govorimo o danes. Mesta so tista, ki bodo prva občutila podnebne spremembe – in tista, ki lahko prva ukrepajo.

Zato Danfoss aktivno sodeluje na mednarodnih dogodkih, kot je Rethink Cities Summit v danskem Sønderborgu – enem najnaprednejših evropskih mest na področju razogljičenja. Gre za pobudo, ki povezuje mestne oblasti, tehnološka podjetja in civilno družbo v skupnem cilju: prihodnosti brez ogljika, ki ni znanstvena fantastika, ampak realnost.

Foto: Shutterstock

Odpadna toplota kot vir

Ena najzanimivejših inovacij, ki jih Danfoss razvija, je uporaba odpadne toplote. Veliki trgovski centri, računalniški centri, hladilnice – vsi ti proizvajajo presežke toplote, ki jo danes pogosto spuščamo v zrak.

Na Danskem so že vzpostavili pilotni projekt v supermarketu, kjer so z odvečno toploto ogrevali supermarket, preostanek pa oddajali v daljinsko omrežje. V Ljubljani, kjer je Trata v neposredni bližini velikega trgovskega centra, bi lahko tak model kmalu zaživel tudi pri nas – morda celo v sodelovanju z Energetiko Ljubljana.

Uravnoteženje energetskih sistemov

Pogosto pozabimo, da lahko še tako sodoben sistem porablja preveč energije – če ni pravilno uravnotežen. Več kot 70 odstotkov stavb v Sloveniji ima energetsko neuravnotežene sisteme, kar pomeni neučinkovito porabo energije, višje stroške in večje izpuste.

Danfoss Trata si je zadala cilj, da bo ta delež v naslednjem desetletju zmanjšala na 50 odstotkov. S pravilnim uravnoteženjem se lahko prihrani do 25 odstotkov energije – brez menjave naprav, brez velikih naložb. Le s pametnim pristopom.

Foto: Danfoss Trata

Inovacije, ki prihajajo od znotraj

V Danfoss Trati verjamejo, da so največji vir energije – ljudje. In to ne le kot fraza. Njihove inovacije pogosto izhajajo iz idej zaposlenih. Eden od primerov je nedavni 24-urni hackathon Idea InnovAItion, kjer so ekipe razvijale sveže rešitve za energetske inženirske izzive.

Tak pristop gradi podjetje, ki se ne boji prihodnosti. Ki se je ne loteva z zaskrbljenostjo, ampak z radovednostjo, znanjem in sodelovanjem.

Zakaj jim bo uspelo?

Ker imajo jasno vizijo. Ker že 30 let dokazujejo, da znajo narediti več. Ker jih vodi predanost inženirstvu prihodnosti. In ker jim ni vseeno – za ljudi, okolje, skupnost.

Njihov pristop ni le tehničen. Je človeški. Gradijo pametne sisteme, a tudi zaupanje. Ne govorijo o prihodnosti kot oddaljeni točki, temveč jo vsak dan aktivno oblikujejo.

Foto: Danfoss Trata

Ena tovarna, veliko prihodnosti

Danfoss Trata ni le industrijski obrat. Je miselni laboratorij, globalni center za razogljičenje, pionir pametnega energetskega prehoda in učilnica za trajnostno prihodnost. Če želimo boljšo prihodnost, bodo potrebna podjetja, kot je to – podjetja, ki ne čakajo, da jih prihodnost prehiti, temveč jo raje naredijo sami.

In če nas bo prihodnost grela ali hladila na pravi način, obstaja velika verjetnost, da bo v ozadju del Trate.