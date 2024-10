Kako prihraniti tudi do 36 odstotkov energije?

Ker stroški energije naraščajo, večina išče načine za povečanje energetske učinkovitosti. V hladnejših mesecih so v ospredju predvsem ogrevalni sistemi. V nekaterih evropskih državah stroški ogrevanja namreč predstavljajo celo do 70 odstotkov letne porabe energije.

Foto: Danfoss Trata

Ena od rešitev je daljinska energetika ter z njo povezana uporaba termostatskih radiatorskih glav in ventilov. Z njimi si lahko pomagate zmanjšati porabo energije in povečati energetske prihranke na računih za ogrevanje.

Raziskave kažejo, da je potencial prihranka energije pri prehodu z ročnega na termostatski ventil med 30 in 36 odstotki. Prehod z več kot 15 let stare termostatske radiatorske glave na elektronsko termostatsko glavo prinese dodatnih 23 odstotkov prihranka. Novejša, kot je tehnologija, večji so prihranki.

Sedem preprostih načinov za prihranek pri računu za ogrevanje

Z znižanjem temperature za 1 °C v prostoru boste prihranili do pet odstotkov energije, ki jo sicer porabite. Če stare radiatorske termostatske glave (starejše od 15 let) zamenjate z inteligentnimi Danfossovimi termostatskimi glavami, lahko prihranite do 30 odstotkov stroškov ogrevanja. S pomočjo termostatske radiatorske glave tako podnevi kot ponoči vzdržujete idealno temperaturo; podnevi približno 21 °C, ponoči 17 °C. Temperatura naj ne bo nižja od 16 °C, saj to lahko povzroči poškodbe zgradbe, vlago, kondenzacijo in plesen. Prostorov, ki jih redko uporabljate, kot so hodniki, veže in sobe za goste, ne segrevajte nad 18 °C. Ko zračite prostor, zaprite termostatsko radiatorsko glavo, sicer bo samodejno začela segrevati prostor. Ponoči znižajte temperaturo radiatorjev za od 2 do 3 °C. Pri tem svetujemo, da ne znižate temperature za več kot 3 °C, sicer bo denar, ki bi ga lahko prihranili, porabljen za ponovno ogrevanje prostora. Ne prekrijte in ne zagradite radiatorjev, saj takšni radiatorji toplote ne oddajajo učinkovito. Priporočljivo je, da v prostoru namesto enega uporabljate več radiatorjev, saj uporaba enega samega radiatorja pomeni porabo več energije. Popolnoma ogret radiator porabi več energije kot dva ali trije, ki delujejo na 25 odstotkov.

Foto: Danfoss Trata

Kakovost in natančnost ogrevanja prostora?

Najnovejše Danfossove termostatske radiatorske glave so sodobno zasnovane z omejevalnimi zatiči in intuitivno sprednjo skalo. Omejevalni zatiči omogočajo, da preprosto določite tako najvišjo kot najnižjo nastavljeno temperaturo, medtem ko intuitivna sprednja skala omogoča lažjo nastavitev ustrezne temperature. Namestitev "na klik" je hitra, varna in brez orodja, termostatska glava pa deluje takoj – brez potrebe po kalibraciji, prilagajanju ali vzdrževanju po vgradnji. Najnovejše Danfossove termostatske radiatorske glave so v najvišji kategoriji klasifikacije CA v skladu s standardom EN215.

Foto: Danfoss Trata

Šampionke Danfoss AeroTM – najhitrejše termostatske glave na trgu Plinsko polnjeni meh v središču termostatske glave ima odzivni čas le deset minut in je med najhitrejšimi na trgu. V primerjavi z drugimi polnili plin ohranja visoko regulacijsko sposobnost in reaktivnost. V primerjavi s tekočinsko glavo ponuja dodatna dva odstotka prihranka energije. Termostatske radiatorske glave, polnjene s plinom, se ponašajo z izredno dolgo življenjsko dobo. Več informacij: https://www.danfoss.com/sl-si/.

Naročnik oglasnega sporočila je DANFOSS TRATA, D.O.O.