"Nasa bo do leta 2030 na Luni postavila jedrski reaktor"

Ameriška vesoljska agencija Nasa namerava do konca desetletja na Luni postaviti jedrski reaktor, poroča BBC. Vir energije Nasa potrebuje zaradi znanstvene baze, ki jo želijo zgraditi na Zemljinem satelitu. In Američani niso edini, ki imajo take ambicije. Aktivno naj bi vzpostavitev stalne človeške naselbine na Luni poskušali doseči tudi Kitajska in Rusija.