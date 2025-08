Ljubljansko nogometno ekipo Bravo Big Bang je okrepil Lovre Kulušić. Osemnajstletni in 193 centimetrov visoki hrvaški reprezentant v mlajših kategorijah bo do konca sezone v Ljubljani igral kot posojeni igralec zagrebškega Dinama, je na svoji spletni strani objavil Bravo.

Otrok Šibenika Lovre Kulušić se je v minulih sezonah prebijal skozi mladinske selekcije svojega matičnega kluba. Lanskega poletja, 4. avgusta, je dočakal prvoligaški debi pri sedemnajstih letih. Do konca sezone 2024/25 je zbral 29 nastopov, od tega je osemkrat začel v prvi enajsterici. Dosegel je štiri gole in eno podajo. S predstavami si je zagotovil tudi dolgoročno pogodbo z Dinamom, ki ga veže vse do junija 2030.

Nase opozoril tudi selektorja hrvaške izbrane vrste do 21 let. Legendarni Ivica Olić mu je junija ponudil priložnost na treh prijateljskih tekmah proti Švedski, Irski in Katarju. Ima tudi nastop za reprezentanco do 17 let ter sedem nastopov za izbrano vrsto do 19 let, kjer je dosegel dva gola.

"Kulušić je nedavno podpisal dolgoročno pogodbo z Dinamom in predstavlja enega večjih talentov svoje generacije. Igra lahko na številnih napadalnih položajih, s svojo višino pa prinaša dodano vrednost tudi v skoku. Uspeli smo se dogovoriti za njegovo posojo do konca letošnje sezone. Verjamem, da bomo na koncu zadovoljni vsi, Bravo, Dinamo in tudi Lovre," je ob prihodu 18-letnega Hrvata izpostavil Dejan Močnik, športni direktor Brava.

Edvin Krupić iz Domžal v Mursko Soboto

Slovenski nogometni prvoligaš iz Murske Sobote je v svoje vrste pripeljal šesto poletno okrepitev. V Fazanerijo se je v Muro iz Domžal preselil Edvin Krupić, je na klubski spletni strani zapisala prekmurska ekipa.

Član slovenske reprezentance do 21 let bo zaostril konkurenco na sredini igrišča. Krupić je v pretekli sezoni za Domžale zbral 25 nastopov, skupno je ob Kamniški Bistrici zaigral na 41 tekmah. V vmesnem obdobju je kot posojen nogometaš oblekel tudi dres Doba in Bistrice v 2. SNL.

Bil je reden član mlajših selekcij reprezentance, v preteklosti je zbral devet nastopov za reprezentanco U18, prav tolikokrat je zaigral tudi za selekcijo U19, letos marca pa je proti Finski debitiral tudi v reprezentanci U21.

"Hvaležen sem klubu za izkazano zaupanje, da so me želeli v Fazaneriji. Mislim, da imam tukaj vse možnosti za razvoj in napredek. V preteklih letih se je veliko igralcev tukaj že dokazalo, o Muri sem se pred časom pogovarjal tudi s Tiom Cipotom in prepričan sem, da sem se odločil prav. Obljubim lahko, da bom vselej dal svoj maksimum," je po prihodu v Muro dejal 21-letni Krupić.