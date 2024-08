Kateri je največji neizkoriščeni vir energije na svetu?

Samo v Evropski uniji na leto izgubimo 2.860 teravatnih ur energije v obliki odvečne toplote. To skoraj ustreza celotnemu povpraševanju EU po energiji za ogrevanje in toplo vodo v stanovanjskih in storitvenih objektih.

Velik del odvečne toplote, predvsem iz čistilnih naprav, podatkovnih centrov, supermarketov, postaj podzemne železnice in poslovnih zgradb, bi lahko zajeli in ponovno uporabili. In za to že obstajajo rešitve.

Hewlett Packard Enterprise in Danfoss za bolj trajnostno prihodnost

Podjetji Danfoss in Hewlett Packard Enterprise (HPE) sta nedavno napovedali sodelovanje, ki združuje HPE-jev inovativni modularni podatkovni center z Danfossovo revolucionarno tehnologijo za ponovno uporabo toplote. Končni cilj je organizacijam in podjetjem omogočiti, da bodo lahko upravljali in izkoriščali odvečno toploto in na ta način zagotavljali bolj trajnostno delovanje objektov informacijske tehnologije.

HPE-jev inovativni modularni podatkovni center z Danfossovo revolucionarno tehnologijo za ponovno uporabo toplote Foto: Arhiv Danfoss

Več umetne inteligence, več odvečne toplote

Hitra integracija tehnologij umetne inteligence v organizacijah in podjetjih bo najverjetneje dramatično povečala povpraševanje po energiji in uporabo temu prilagojene infrastrukture IT. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo naj bi industrija umetne inteligence do 2026 eksponentno rasla, za njeno delovanje pa naj bi porabili vsaj desetkrat več električne energije kot v 2023.

Da bi omilili te izzive, vodje področij IT in upravljavci podatkovnih centrov sprejemajo ukrepe za zmanjšanje porabe energije, kot so uvedba sodobnih zmogljivosti za učinkovito porabo energije in izboljšanih hladilnih sistemov. Obenem so podatkovni centri bogat vir odvečne toplote, pretok katere je neprekinjen, in zato predstavlja zelo zanesljiv vir čiste energije.

Pametna trgovina v Nordborgu na Danskem, v razvoj in postavitev katere je bilo vloženega kar nekaj slovenskega znanja. Foto: Arhiv Danfoss

Tehnologija za ponovno uporabo toplote že v uporabi

Podjetje Danfoss že uporablja tehnologijo za ponovno uporabo toplote na svojem sedežu na Danskem. Toploto, proizvedeno v podatkovnem centru, s pomočjo toplotne črpalke uporabljajo v okoliških stavbah za ogrevanje prostorov. Takšna toplota se lahko tudi vključi v lokalni sistem daljinskega ogrevanja in zagotavlja obnovljiv vir toplote za lokalne prebivalce.

Dr. Miha Bobič, vodja poslovne enote balansiranje in regulacija pri Danfossu Foto: Arhiv Danfoss

Lani so v Danfossu s svojimi tehnologijami, v katere je vloženega veliko slovenskega znanja, pomagali opremiti tudi pametno trgovino v Nordborgu. "V njej je mogoče doseči do 50 odstotkov večjo energetsko učinkovitost v primerjavi s klasičnimi supermarketi. Njen glavni vir energije je sončna energija, ponovno pa uporablja tudi odvečno toploto, ki nastane pri hlajenju. Izkoristek takšne toplote lahko zmanjša stroške ogrevanja tudi do 90 odstotkov," pravi dr. Miha Bobič, vodja poslovne enote balansiranje in regulacija pri Danfossu.

Pomembna strateška usmeritev Danfossa in slovenske Danfoss Trate

Sandro Terzić, direktor dekarbonizacije in energetske učinkovitosti v podjetju Danfoss Foto: Arhiv Danfoss Ponovna uporaba toplote je pomemben del Danfossove strategije za razogljičenje. V 2022 so dosegli ogljično nevtralnost v energetskem sistemu njihovega 250 tisoč kvadratnih metrov velikega kampusa v Nordborgu. Prav tako so si zadali cilj, da bodo vse njihove tovarne ogljično nevralne do leta 2030. Globalni center za razogljičenje celotnega Danfossa pa je v slovenski Danfoss Trati, pri čemer naj bi ta kot ena od 12 pilotnih tovarn cilje dosegla najkasneje do 2026.

"Tako bomo imeli prek slovenskih kompetenc neposreden vpliv ne samo na zeleni prehod Danfoss Trate, temveč na celotno korporacijo z več kot stotimi tovarnami. Skupaj bomo zmanjšali porabo energije za več kot 300 tisoč megavatnih ur in izpuste za več kot 180 tisoč ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. To bo zelo lep uspeh s slovenskim podpisom," razloži Sandro Terzić, direktor dekarbonizacije in energetske učinkovitosti.