Legendarni ameriški bančnik opozarja Evropo: Izgubljate!

"Izgubljate," je Izvršni direktor JP Morgan Chase Jamie Dimon dejal evropskim voditeljem, ki so se zbrali na srečanju ameriškega zunanjega ministrstva v Dublinu, in poudaril dramatičen gospodarski zasuk: "Evropa je v zadnjih desetih ali 15 letih z 90 odstotkov ameriškega BDP padla na 65 odstotkov. To ni dobro."

To jasno sporočilo z Wall Streeta poudarja naraščajočo zaskrbljenost o sposobnosti Evrope, da konkurira ZDA in Kitajski v vse bolj razdrobljenem svetovnem gospodarstvu. Dimon je upad konkurenčnosti Evrope pripisal strukturnim težavam in regulativni razdrobljenosti, ki so omejile potencial rasti regije.

Drzni koraki za ponovno vzpostavitev konkurenčnosti

"Imamo ogromen, močan trg in naša podjetja so velika, uspešna in globalno prisotna. To imate tudi v Evropi, vendar vedno manj," je dejal Dimon in izpostavil prevlado ameriških podjetij z upadajočo prisotnostjo evropskih podjetij.

Šef JP Morgan Chase je poudaril, da je rešitev za Evropo dokončanje integracije notranjega trga. "Vse bi moralo biti enoten trg," je dejal in pozval k "skupnim bankam, skupnim zakonom o razkritju, skupni borzi, skupnim zakonom o preglednosti in podnebnim politikam".

Dimonovi predlogi so skladni s poročilom nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija o konkurenčnosti iz leta 2024, ki poziva k 800 milijardam evrov letnih naložb, da bi sledili svetovnim tekmecem.

Trgi podcenjujejo tveganja carin in inflacije

Poleg strukturnih izzivov za Evropo je Dimon opozoril na širšo gospodarsko apatijo. Kritiziral je finančne trge, ker podcenjujejo vpliv najnovejših groženj predsednika Trumpa s carinami, vključno s 50-odstotnimi carinami na brazilski uvoz in carinami na uvoz bakra ter morebitnimi 200-odstotnimi carinami na farmacevtske izdelke.

"Žal menim, da na trgu vlada apatija," je dejal Dimon in opozoril, da so vlagatelji postali "neobčutljivi" na napovedi tarif kljub njihovemu inflacijskemu potencialu.

Vodja JP Morgan Chase meni, da so možnosti, da bo ameriška centralna banka (Fed) zvišala obrestne mere, veliko večje od tržnih ocen. "Trg ocenjuje verjetnost zvišanja na 20 odstotkov, jaz pa bi jo ocenil na od 40 do 50 odstotkov. To bi moralo biti zaskrbljujoče," je poudaril.