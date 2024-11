Kako Trumpu preprečiti uničenje Evrope? To je za zdaj znano.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nekdanji guverner Evropske centralne banke Mario Draghi svarita Evropejce, da je Trumpova carinska oziroma trgovinska vojna neizogibna. Zato bi se morala Evropa po njunem mnenju hitro pripraviti na to vojno.

Emmanuel Macron in Mario Draghi sta v sredo v enournem pogovoru na prestižnem pariškem Collège de France pozvala EU, naj se postavi na lastne noge, da ne bo stranska žrtev trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, za katero se zdi, da bo v prihodnjih mesecih eksplodirala.

Je pred nami velika trgovinska vojna?

Kot je znano, Trump napoveduje, da bo znižal ameriški primanjkljaj z uvedbo od 10- do 20-odstotnih dajatev na ves uvoz in 60-odstotnih na uvoz iz Kitajske. To je recept, ki tvega sprožitev še večjega trgovinskega kaosa kot carinske vojne proti Kitajski in EU, ki so oblikovale njegovo prvo predsedovanje, piše ameriški medij Politico.

"Zelo očitno vstopamo v svet carinskih vojn," je dejal Macron in opozoril, da mora Evropa še ugotoviti, kako bo ujeta v trgovinsko vojno med ZDA in Kitajska.

Bo Trump izsiljeval Evropo?

Francoski predsednik je dejal, da bi Trump lahko prisilil Evropejce, da se hitreje ločijo od Kitajske z grožnjami uvedbe carin proti Evropi, če bo še naprej trgovala s Pekingom. To tvega poglobitev delitev med državami EU, ki imajo tesnejše poslovne vezi s Kitajsko, in tistimi, ki so bližje Washingtonu, je dodal.

"Trumpova izvolitev je trenutek pospeška. Dlje kot bomo čakali, bolj se bomo srečevali z dilemami, ki jih ni mogoče rešiti," svari francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto: Guliverimage

Tudi Draghi je prepričan, da bo Trump pritiskal na Evropo, naj izbere stran v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko, ter da bo v vsakem primeru v prihodnjih letih več carin.

Je Trumpova zmaga zbudila Evropo iz sna?

Draghi, ki je septembra letos podal svoja priporočila o tem, kako rešiti evropsko gospodarstvo pred počasnim nazadovanjem, je Trumpovo izvolitev označil za bujenje in dejal, da mora Evropa zdaj "delovati intenzivneje, kot smo morda načrtovali prej".

Macron je Bruselj pozval, naj ukrepa z lastno agresivnejšo trgovinsko politiko, ki bo temeljila na primeru nedavnih evropskih carin za kitajska električna vozila.

Macron in Draghi proti trenutni ekonomski doktrini EU

"Trumpova izvolitev je trenutek pospeška. Dlje kot bomo čakali, bolj se bomo srečevali z dilemami, ki jih ni mogoče rešiti," je opozoril.

Mario Draghi, ki je pred leti vodil Evropsko centralno banko (ECB) in je tudi nekdanji italijanski premier, je Trumpovo izvolitev označil za bujenje. Foto: Guliverimage

Macron in Draghi sta zlasti kritizirala trenutno ekonomsko doktrino EU, češ da bi morali voditelji najti pogum za več vlaganj v strateške sektorje in ustvariti pravo unijo kapitalskih trgov za financiranje prelomnih tehnologij.

Po ameriškem zgledu bi morali zasebni kapital usmeriti v strateške sektorje. Inovativna podjetja bi morali financirati s pomočjo kapitalskih trgov in ne z bančnimi posojili, še piše Politico.