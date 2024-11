Trumpova zmaga: "Zdaj nas čaka trenutek resnice"

Zunanjepolitični komentator in poznavalec ameriške politike Bogomil Ferfila pravi, da je izid volitev v ZDA odločilo tudi to, da je bila Kamala Harris šibka kandidatka, ki je zgolj vodila negativno kampanjo proti Trumpu, ni pa poudarjala, kaj sama namerava storiti kot predsednica. Nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Roman Kirn pa pravi, da je presenečen nad tako visoko in prepričljivo Trumpovo zmago. Ob tem je dodal, da je zaskrbljen glede posledic ponovnega Trumpovega mandata, in sicer glede razmer v svetu, čezatlantskih odnosov in odnosov med ZDA in EU. Po Kirnovih besedah nas tukaj čaka trenutek resnice.

V ZDA je na predsedniških volitvah zmagal republikanec Donald Trump, ki se tako vrača v Belo hišo. Njegova zmaga je bolj prepričljiva, kot so nakazovale javnomnenjske ankete, saj je osvojil že tri od sedmih t. i. ključnih zveznih državah, obeta pa se mu zmaga še v preostalih štirih.

Kaj je vplivalo na izid volitev?

"Že včeraj je bilo jasno, da bo Trump zmagal. Trump je močno vodil v petih od sedmih nihajočih državah, imel je prednost od treh do petih odstotkov, v dveh, kjer je takrat vodila Kamala Harris, pa je bila prednost demokratke zelo pičla, za manj kot odstotno točko. Že takrat je bilo jasno, da bodo nihajoče zvezne države glasovale za Trumpa. To je odločilo volitve," je za Siol.net povedal zunanjepolitični komentator, poznavalec ameriške politike in profesor na Novi univerzi Bogomil Ferfila.

Na izid volitev so po mnenju Ferfile vplivale tudi zgodbe s sojenjem Trumpu, ker je bil sodni postopek proti njemu na trhlih temeljih. Potem sta tukaj še dva atentata na Trumpa. "V ZDA se ne spodobi, da se na predsedniškega kandidata strelja kot na kakšnega glinastega goloba," pojasnjuje in dodaja, da se je vse to volivcem zdelo sumljivo. Sojenje in atentata sta tako Trumpa v očeh številnih volivcev naredila za nekakšnega mučenika.

Kamala Harris je imela zgolj negativno kampanjo

Trump je zmagal kljub temu, da je imela njegova kampanja 85-odstotno negativno medijsko pokritost volilne kampanje, kampanja njegove tekmice pa 85-odstotno pozitivno medijsko pokritost, je prepričan Ferfila.

Bogomil Ferfila je prepričan, da je Kamala Harris preveč blatila nasprotnika, premalo pa govorila o svojih načrtih. Foto: Klemen Korenjak

Težava Kamale Harris je bila tudi, da v predvolilni kampanji ni razlagala svojih načrtov, ampak je le blatila nasprotnika. Američani tej negativni kampanji proti Trumpu niso več verjeli, trdi Ferfila in dodaja, da je bila šibka kandidatka.

Je Kamala Harris preradikalna za večino ameriških volivcev?

"Ona tudi ni izkoristila glavne prednosti demokratov – to so ameriški mediji, ki so večinoma prodemokratski. Ona ni hodila na intervjuje, ker se je verjetno bala vprašanj. Ni imela mesa v svojih govorih. Šla je na enega ali dva intervjuja, ko je bilo že skoraj nujno iti, pa še pri teh se je slabo odrezala."

Poleg tega so nekatere njene politike, kot sta zeleni prehod in nova teorija spola, za velik del ameriških volivcev preveč radikalne. "Kamala Harris je bila zelo levo na demokratskem polu. Potem pa je še naredila napako, ker je izbrala za podpredsednika Tima Walza, ki je morda še bolj levo usmerjen kot ona."

Je bil Walz napaka?

Ferfila je prepričan, da bi morala demokratka izbrati nekoga, ki je malce drugačen, da bi pritegnil še druge volivce, ona pa je izbrala podpredsednika, ki je zelo podoben njej. Vse to jo je stalo predsedniškega stolčka.

Je bila izbira Tima Walza napaka? Foto: Guliverimage

Ferfila tudi opozarja, da je Trump prvi ameriški predsednik po 120 letih, ki se vrača v Belo hišo, potem ko je izgubil tekmo za drugi predsedniški mandat. Po njegovem mnenju na notranjepolitičnem področju ne bo velikih premikov. Je pa veliko odvisno od tega, ali bodo republikanci prevzeli oba domova zveznega kongresa (senat zdaj že imajo).

Kaj se bo zgodilo Ukrajini?

"Redko se zgodi, da ima ena stranka v rokah Belo hišo, senat in predstavniški dom kongresa. To pomeni, da bo več republikanske zakonodaje. A kakšnih velikih sprememb, kjer je potrebna dvotretjinska večina, ne morejo izglasovati," trdi Ferfila. Na zunanjepolitičnem področju ne bo velikih sprememb. Trump bo Izrael še bolj podpiral, kot ga podpirajo demokrati. "Bo pa Trump verjetno ustavil ameriško pomoč Ukrajini, tudi zaradi njegovih osebnih zamer do Ukrajine," je še povedal Ferfila.

Nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA je zaskrbljen

"Osebno sem presenečen nad tako visoko in prepričljivo zmago Trumpa, ne samo s številom osvojenih elektorjev, ampak tudi z njegovo zmago v volilnih glasovih na ravni vseh ZDA," je za Siol.net dejal nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Roman Kirn. Kot poudarja, mu takšna zmaga daje veliko legitimnost.

"Tisto, kar je razlog za zaskrbljenost, je, da je zmagal trumpizem. Mi imamo Trumpa, ki je nosilec trumpizma. Ta zmaga kaže, da je zmagal populizem nove dobe, ki je antisistemski v odnosu z demokratičnimi institucijami ameriškega političnega življenja. V precejšnji meri je izolacionističen glede na vlogo države v svetu," opozarja Roman Kirn. Foto: STA ,

Kirn je zaskrbljen glede posledic novega Trumpovega mandata. "Tisto, kar je razlog za zaskrbljenost, je, da je zmagal trumpizem. Mi imamo Trumpa, ki je nosilec trumpizma. Ta zmaga kaže, da je zmagal populizem nove dobe, ki je antisistemski v odnosu z demokratičnimi institucijami ameriškega političnega življenja. V precejšnji meri je izolacionističen glede na vlogo države v svetu. Navajeni smo na ZDA kot globalno silo, brez katere se nič ne dogaja. Zdaj bo prišel trenutek resnice. Z evropskega, tudi slovenskega zornega kota bomo predvsem gledali, kakšen bo vpliv novega Trumpovega mandata na odnose do EU, na čezatlantske odnose, na odnose znotraj Nata. Čaka nas negotovo obdobje. To pa ni ugodno za dobro počutje in za razmere v svetu."

Nepredvidljivi Trump, ki se odziva nagonsko

Kot pravi nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA, je znana filozofija Trumpovega vladanja. To ni nekaj, kar bomo spoznavali od danes naprej. "Mi smo pred osmimi leti lahko rekli, da ne vemo, kaj nas čaka. Zdaj pa vemo, kako Trump deluje, kakšen je njegov karakter. Zato nas lahko skrbijo vprašanja Ukrajine, Bližnjega vzhoda in čezatlantskih odnosov."

Trump po Kirnovem mnenju nima zunanjepolitičnega koncepta, kaj šele neke doktrine. Pri Trumpu gre za čisto intuicijo njegovega notranjega nagona, kako se odziva na dogodke. "Vemo, da je nepredvidljiv v odzivih. To smo videli v prvem mandatu."

Katerih napak Trump ne bo več delal

"Trump ne bo delal napak, ki jih je delal v prvem mandatu. Ne bo se na primer zmotil pri izbiri tesnih sodelavcev. V prvem mandatu je bil njegov šef osebja John Kelly, ki je imel zelo pomembno funkcijo. Njegov svetovalec za nacionalno varnost je bil John Bolton. To je trden republikanec. Če je takšen človek popolnoma obupal nad Trumpom, je to zame razlog za resno zaskrbljenost. Trump v drugem mandatu ne bo imel takšnih ljudi, ki bi ga lahko usmerjali ali zadrževali z dobrimi nameni."

Sporni Projekt 2025

Kirn tudi opozarja na Projekt 2025, ki je – čeprav Trump to javno zanika – ideološka osnova novega Trumpovega mandata. To je platforma, ki jo je izdelal republikanski možganski trust Heritage Foundation. Ta projekt, ki je neokonservativen in populističen, ima že okoli 300 predlogov izvršnih ukrepov, ki so blizu Trumpovi filozofiji vladanja, poudarja Kirn.

Bo imela Melania Trump blagodejen vpliv na Donalda glede pravice do splava? Foto: Guliverimage

Gre za ukrepe glede nacionalnih institucij, ki jih bo treba ukiniti ali preoblikovati. Gre tudi za politiko priseljevanja in socialnih pridobitev Bidnove administracije. To je način vladanja, ki omogoča predsedniku ZDA takoj uveljaviti spremembe z dekreti.

Blagodejni vpliv Melanie na Donalda?

Kaj pa pravica do splava? Vemo, da je zvezno vrhovno sodišče odpravilo pravico do splava na zvezni ravni in da je ureditev prepuščena zveznim državam. Je po Trumpovi zmagi mogoča prepoved splava na zvezni ravni?

Kirn odgovarja, da je eno od presenečenj teh volitev to, da vprašanje pravice do splava ni bilo odločilno vprašanje. "Mislim, da Trump – tudi zaradi blagodejnega vpliva svoje soproge Melanie – ne bo nadaljeval radikalne politike, kot bi si želeli evangelijski kristjani. To zna biti pomirjajoče. To ne bo glavna težava Trumpovega drugega mandata," je še povedal Kirn.