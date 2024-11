Kot je v odzivu zapisal Janez Janša, je Slovenija naslednja država, kjer bodo ulice bolj varne, ekonomija močnejša in ljudje ponosni.

Congratulations @realDonaldTrump on your historic victory! 🇺🇸 Slovenia is next to make our streets safe, our economy strong and our people proud. ✌️

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 6, 2024

Na družbenem omrežju X se je oglasila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je v preteklosti kot odvetnica zastopala bodočo prvo damo Melanio Trump.

Pirc Musar je Trumpu čestitala za zmago in poudarila, kako pomembno bo njegovo vodenje in soočanje z izzivi, pred katerimi smo se znašli. "Slovenija je pripravljena na sodelovanje. Le skupaj lahko zgradimo bolj demokratičen, varen in zelen svet," je še dodala.

Congratulations, @realDonaldTrump, on your re-election as President of the United States of America. Our transatlantic family and the entire international community face many challenges today, and your leadership in addressing them will be of key importance. Slovenia is ready to…

Prebilič: Zmaga Trumpa vzbuja skrb

Evropski poslanec Vladimir Prebilič je volitve v ZDA označil za zmago skrajnega populizma. Kot pravi, zmaga Trumpa vseeno vzbuja skrb, predvsem z vidika pravic žensk in manjšin ter drsenja v skrajnosti ter obvladovanja množic skozi teorije zarot.

"V odnosu do EU, tudi znotraj zavezništva Nato, pričakujem, da bo Trump stopnjeval zahteve in pričakovanja do EU in članic. Prav tako mislim, da se ZDA ne bodo želele približati državam Daljnega vzhoda, tako da se bo tukaj tekma za globalno prevlado nadaljevala tudi v tem mandatu. Lahko pa se zgodi, da bo Trump v večji meri pripomogel h končanju spopada v Ukrajini – v korist Rusije. Ne glede na osebne preference je voljo volivk in volivcev treba spoštovati," je poudaril Prebilič in z željo po dobrem sodelovanju med državama čestital Trumpu.

"Žal mi je za Kamalo, imela je izjemno kampanjo. Čestitke Trumpu, to pač zahteva politični gentlemanski kodeks," pa je izid komentiral volitev Dejan Kaloh, ki je pred kratkim izstopil iz SDS in se z Anžetom Logarjem povezal v stranki Demokracija.