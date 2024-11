Volišča v ZDA so se začela zapirati. Trump zaenkrat v vodstvu. #vŽivo

Ob polnoči po srednjeevropskem času so se v ZDA začela zapirati volišča. V naslednjih urah se pričakuje prve rezultate vzporednih anket in pa tudi uradnih volitev. Več kot 82 milijonov Američanov in Američank je izkoristilo možnost predčasnega glasovanja, ankete pa napovedujejo tesen izid. Na predsedniških volitvah bo zmagal tisti kandidat, ki bo prejel najmanj 270 od skupno 538 elektorskih glasov. Vsaka zvezna država ima določeno število elektorjev, odvisno od števila prebivalcev. Če bo izid tesen, utegne preštevanje trajati več dni ali celo tednov.