Trump: Zmagal sem #video

"Gre za politično zmago, ki je naša država še nikoli ni videla. Zahvalil bi se ameriškemu ljudstvu za ponovno izvolitev. Boril se bom za vaše družine in za vašo prihodnost. Ne bom počival, dokler ZDA ne bodo uspešna država, polna blagostanja, ki si jo vi in vaši otroci zaslužite. Naslednja štiri leta bodo zlata leta ZDA," je dejal Trump.

Povedal je, da ZDA potrebuje pomoč in da bodo državo ozdravili. "Uredili bomo meje in vse ostalo," je dejal in poudaril, da se bo vsak dan "boril za vas in vaše družine, država bo močna, varna in prosperitetna". Gre za veličastno zmago za Ameriko. "Želim, da ljudje prihajajo v ZDA. Vendar morajo priti legalno," je poudaril Trump.

"Rad bi se tudi zahvalil svoji ženi Melaniji. Veste, da je napisala knjigo, ki je najbolje prodajana knjiga v državi," je dejal Trump. Zahvalil se je tudi svoji celotni družini. "Moji otroci so neverjetni," je dejal Trump in se zahvalil tudi svojemu tastu Viktorju ter se spomnil tudi preminule matere Melanije. "Njena mati je bila neverjetna ženska Amalija," je poudaril Trump.

"Danes smo priča največji politični vrnitvi v zgodovini ZDA," je dejal podpredsedniški kandidat JD Vance. "Izkazal se je za dobro izbiro," je Vancea komentiral Trump.

"Ta dan bo ostal zapisan v zgodovini kot dan, ko je ameriško ljudstvo spet prevzelo nadzor nad svojo državo," je še poudaril Trump.