Republikanci bodo očitno osvojili tudi kongres

V bitki za nadzor v ameriškem kongresu trenutno vodijo republikanci, ki jim je na senatnih volitvah za zdaj uspelo demokratom prevzeti dva sedeža. Obenem so uspešno zavrli prizadevanja, da bi demokrati spodnesli njihove najbolj ranljive kandidate. V predstavniškem domu medtem tekma ostaja tesna.

Čeprav je večina oči uprtih v izide predsedniškega spopada med demokratko Kamalo Harris in republikancem Donaldom Trumpom, se je obenem v ZDA odvil niz kongresnih volitev, ki bodo odločile, kolikšen del svojega programa bo lahko uresničil prihodnji predsednik države. Volivci so izbirali vseh 435 članov predstavniškega doma ter 34 od skupno sto senatorjev.

V napetem boju za senatne sedeže je trenutni republikanski guverner Zahodne Virginije Jim Justice premagal demokratskega tekmeca in bo tako zasedel sedež, ki je doslej pripadal Joeju Manchinu, neodvisnemu senatorju, ki je glasoval z demokrati.

Prvič v zgodovini bosta v senatu sedeli dve temnopolti ženski

Obenem je tudi v Ohiu dolgoletni demokratski senator Sherrod Brown moral priznati poraz Bernieju Morenu, poslovnežu, ki uživa podporo Trumpa.

V stočlanskem senatu, kjer so imeli doslej demokrati večino 51 glasov, imajo tako republikanci trenutno 51 sedežev, demokrati pa 42. Rezultatov v sedmih zveznih državah po poročanju ameriške tiskovne agencije AP še niso razglasili. Republikanci naj bi osvojili še vsaj tri sedeže – v Montani in morebiti še Wisconsinu in Pensilvaniji.

Prvič v zgodovini bosta v senatu sedeli dve temnopolti ženski – demokratki Angela Alsobrooks in Lisa Blunt Rochester sta zmagali v Marylandu in Delawaru.

Bodo demokrati zadržali predstavniški dom?

Več možnosti za zmago naj bi demokrati imeli v predstavniškem domu. Glede na dosedanje rezultate imajo 143 sedežev, republikanci pa 178, 114 jih morajo še podeliti.

Med drugim je sedež uspelo ohraniti demokratki Rashidi Tlaib iz Michigana, članici levega krila demokratske stranke, ki kot palestinsko-ameriška članica kongresa predstavlja pomemben glas za arabsko-ameriške in muslimanske volivce. Pred volitvami ni želela izreči podpore Kamali Harris, kar bi po ugibanjih nekaterih lahko vplivalo na njen uspeh na volitvah v Michiganu, eni od ključnih, t. i. nihajočih držav.

Obenem je bila v predstavniški dom izvoljena prva transspolna političarka Sarah McBride, ki je v Delawaru premagala republikanskega izzivalca.