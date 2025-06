Aretirali osumljenca za umora demokratske kongresnice in njenega moža

Policija v Minnesoti je v soboto aretirala moškega, ki naj bi ustrelil demokratsko kongresnico Melisso Hortman in njenega moža Marka, poroča ABC News, poroča Reuters. ABC News je poročal, da so moškega aretirali v bližini njegove kmetije blizu Green Isla v Minnesoti.

Šerifova pisarna v tem okrožju je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, ki prikazuje aretacijo osumljenega napadalca, 57-letnega Vancea Lutherja Boelterja. "Obraz zla. Po neusmiljenem in odločnem policijskem delu je morilec zdaj v priporu. Zahvaljujoč predanosti več agencij, ki sodelujejo, in s podporo skupnosti smo korak bližje pravici," so sporočili v izjavi.

Boelterja sumijo, da je v soboto umoril demokratsko kongresnico iz Minnesote in njenega moža, medtem ko je bil preoblečen v policista. Ranil je tudi drugega kongresnika in njegovo ženo.

FBI in lokalna policija sta zagnala obsežno iskanje strelca, ki je po streljanju na policiste pobegnil peš in pustil vozilo, v katerem so policisti našli manifest in seznam drugih zakonodajalcev in uradnikov.

Umori predstavnice Hortman in njenega moža so izzvali ogorčenje republikanskih in demokratskih politikov po vsej državi, ki pozivajo k omilitvi ostre politične retorike.

Foto: Reuters