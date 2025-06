Več sto policistov v Minneapolisu in okolici še vedno išče 57-letnega Vancea Boelterja, ki je osumljen umora nekdanje demokratske predsednice predstavniškega doma kongresa Minnesote Melisse Hortman in njenega moža. Poleg tega naj bi ustrelil in ranil državnega senatorja Johna Hoffmana in njegovo ženo.