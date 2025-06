Spektakularna parada, na kateri bo govor imel Trump, se bo predvidoma začela ob 18.30 po vzhodnoameriškem času in bo trajala več kot eno uro. Aktivnosti se odvijajo že od dopoldanskih ur, začele so se s festivalom, v nadaljevanju pa napovedujejo tudi ogromen ognjemet in koncert ob koncu parade.

Zaključek na odru, kjer bo stal Trump

Vzdolž Avenije ustave se bo sprehodilo približno sedem tisoč vojakov, ob njih pa tudi 150 vojaških vozil, medtem ko bo v zraku mogoče videti še okoli 50 letal in helikopterjev. Tanke, oklepna vozila in topove so pripeljali iz vojaške baze Fort Cavazos v Teksasu, večinoma po železnici, nato pa so jih s tovornjaki prepeljali v središče Washingtona. Poseben logistični izziv so predstavljali težki tanki Abrams, ki posamično tehtajo približno 63 ton. Vojaki bodo med parado nosili zgodovinske uniforme iz različnih obdobij ameriške zgodovine.

Trump si je za tako razkošno parado, za katero naj bi odšteli približno 40 milijonov dolarjev (34,62 milijona evrov), prizadeval več let. Medtem ko so takšne parade v državah, kot sta Francija in Rusija, precej pogoste, v ZDA niso. Zadnja podobna v Washingtonu je bila leta 1991 po koncu zalivske vojne.

Obiskovalci si bodo parado lahko ogledali z južne strani avenije, medtem ko bo predsednik Trump slovesnost spremljal z odra v parku Ellipse, južno od Bele hiše. Parada se bo zaključila prav na odru, ko bodo elitni padalci Golden Knights izvedli zadnji skok in predsedniku izročili ameriško zastavo.

Ob paradi se pod geslom "Nočemo kralja" po vsej državi zbirajo tudi protestniki, ki nasprotujejo njegovim agresivnim ukrepom proti priseljencem. Konec prejšnjega tedna je Trump na ulice Los Angelesa namreč napotil vojsko, posledično pa so izbruhnili hudi nemiri.