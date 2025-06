Vendar pa je uresničevanje svoje odločitve preložil do 12. ure danes po lokalnem času, da Trumpovi vladi omogoči čas za pritožbo. Vladni odvetniki so se nato nemudoma pritožili na zvezno prizivno sodišče v San Franciscu, poroča Politico.

Breyer je ugotovil, da bo Kalifornija najverjetneje uspela z izpodbijanjem predsednikove odločitve, da v odziv na proteste v Los Angelesu mobilizira nacionalno gardo. Pripadnikom garde je prepovedal sodelovanje v racijah agentov zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so povzročile proteste.

Odvetnikom Trumpove vlade pokazal ustavo

"Njegova dejanja so bila nezakonita – tako prekoračitev obsega njegovih zakonskih pooblastil kot kršitev desetega amandmaja k ustavi ZDA," je razsodil Breyer in odločil, da se mora nadzor nad gardo nemudoma vrniti guvernerju Newsomu, poroča televizija CBS.

Nacionalnim gardam v ZDA poveljujejo guvernerji držav, predsednik pa lahko prevzame poveljstvo v primeru izrednih razmer. Breyer je šel na zaslišanju skozi vse primere nasilja v zadnjih dneh in ugotovil, da nobeno od dejanj ne opravičuje izrednih razmer. Odvetnikom Trumpove vlade je pokazal ustavo in jih zaprosil, naj mu najdejo določilo, ki dovoljuje Trumpovo dejanje, kar jim ni uspelo, poroča televizija NBC.

"Nacionalna garda se bo vrnila pod mojo pristojnost do jutri opoldne. Ponovno bo razporejena na delo, ki ga je opravljala, preden jo je Donald Trump zaplenil," je po sodni odločitvi povedal Newsom. "Zadovoljni smo. Danes je velik dan za ustavo ZDA in našo demokracijo. Upam, da je to začetek novega dne v tej državi, ko se bomo uprli pretiravanju in avtoritarnim težnjam predsednika, ki je prestopil meje," je dejal.

Trump je zaradi protestov proti racijam Ice v Los Angeles napotil štiri tisoč pripadnikov nacionalne garde in sedemsto marincev, čeprav sta županja Karen Bass in Newsom zatrjevala, da to ni potrebno. Zaradi Trumpove odločitve so nato protesti izbruhnili po vseh ZDA in se krepijo. Newsom je na novinarski konferenci ravnanje agentov Ice označil za grozno. Med drugim je opisal primer šestletne deklice, ki je ostala sama v avtomobilu, ker so agenti Ice ugrabili njena starša, ki sta že 20 let delala v Kaliforniji brez težav z zakonom. "To je Trumpova Amerika," je dejal Newsom in Američane pozval, naj se temu uprejo na miren način.