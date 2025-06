Sveže finančno poročilo o premoženju za leto 2024 kaže, da je Trumpovo v kriptovalute znatno povečalo njegovo bogastvo, poročal pa je tudi o visokih provizijah iz nepremičninskih projektov in prihodkih od drugih poslovnih dejavnosti. Trump je skupno poročal o premoženju v vrednosti najmanj 1,38 milijarde evrov, kaže izračun Reutersa.

Čeprav je Trump dejal, da je svoja podjetja prenesel v sklad, ki ga upravljajo njegovi otroci, razkritja kažejo, kako prihodki iz teh poslovnih dejavnosti na koncu še naprej romajo v njegov žep – kar ga je izpostavilo obtožbam o navzkrižju interesov.

Nekatera njegova podjetja na področjih, kot so na primer kriptovalute, imajo koristi od sprememb ameriške politike pod njegovim vodstvom, zaradi česar se je Trump znašel pod plazom kritik.

Bela hiša se Reutersu na prošnjo za komentar ni takoj odzvala.

Zaslužki s kriptokovancem $TRUMP verjetno sploh niso zajeti

Finančno poročilo nosi datum 13. junij 2025 in ne navaja časovnega obdobja, ki ga zajema. Podrobnosti o gibanju vrednosti kriptovalut in druge informacije v razkritju kažejo, da je zajelo obdobje do konca decembra 2024, kar pomeni, da vanj niso zajeti podatki o prihodkih iz spornih družinskih podvigov z meme kriptovalutama $TRUMP in $MELANIA, ki ju je Trumpov krog lansiral po predsednikovi inavguraciji 20. januarja letos.

Samo z meme kovancem $TRUMP naj bi zaslužili približno 275 milijonov evrov provizij, čeprav ni javno znano, kako so si ta znesek razdelili podjetje, ki ga nadzoruje Trump, in njegovi partnerji.

Poleg provizij od trgovanja s kriptovalutami je družina Trump prek podjetja World Liberty Financial, ki upravlja z decentralizirano kriptomenjalnico, zaslužila skoraj 350 milijonov dolarjev. Družina Trump je vpletena tudi v rudarjenje bitcoinov in borzno trgovane sklade digitalnih sredstev.

V finančnih razkritjih za leto 2024 je Trump poročal o 50 milijonih evrov od prodaje kriptokovancev pri World Liberty Financial. Poročal je tudi, da ima v lasti več kot 13 milijard kriptokovancev za upravljanje kriptomenjalnice.

Več kot 100 milijonov dolarjev prihodkov iz golfa

Floridski klub Mar-a-Lago. Foto: Guliverimage FInančno poročilo razkriva tudi razvejano mrežo nepremičninskih naložb. Največ naj bi leta 2024 Trump zaslužil z nepremičninami na Floridi. Njegova tri golfska letovišča v tej zvezni državi – Jupiter, Doral in West Palm Beach – ter njegov bližnji zasebni klub za člane v Mar-a-Lago so ustvarili najmanj 188 milijonov evrov prihodkov, je navedeno v finančnem poročilu.

Trump National Doral, obsežno golf središče v Miamiju, znano po igrišču Blue Monster, je bilo s skoraj 100 milijoni evrov prihodkov največji vir dohodka družine.

Razkritje je poudarilo globalno naravo družinskega podjetja Trump, saj so poročali tudi o 36 milijonih evrov prihodkov od licenčnin za razvoj nepremičninskih projektov v Vietnamu, Indiji in Dubaju.

Trumpova bilija, ura, športni copati, kitara ...

Športni copati, ki jih je lani na trg lansiral Donald Trump. Foto: Guliverimage Trump je prejel tudi avtorske pravice za uporabo njegovega imena na različnih predmetih – milijon evrov od Greenwoodove Biblije, 2,4 milijona evrov od Trump Watches in 2,2 milijona evrov od Trump Sneakers and Fragrances (športni copati in parfumi).

Trump je navedel tudi milijon evrov prihodkov od NFT žetonov z njegovo podobo, približno 200 tisoč evrov je z licenčninami od teh žetonov zaslužila tudi prva dama Melania Trump.

Premoženje povečal tudi z vstopom na medijski trg

Premoženje, ki tradicionalno sloni predvsem na nepremičninah, je Trump v zadnjih letih povečal tudi z vstopom na medijski trg. Trump Media & Technology Group je namreč lastnik platforme družbenih medijev Truth Social, ki jo predsednik uporablja za komunikacijo z javnostjo.

Poleg sredstev in prihodkov od svojih poslovnih podvigov je Trump poročal tudi o najmanj 10 milijonih evrov prihodkov iz obresti in dividend, vezanih na naložbe v skupni vrednosti najmanj 180 milijonov dolarjev, kaže izračun Reutersa.

Njegove naložbe so bile skoncentrirane v skladih Blue Owl Capital Corp in v skladih državnih obveznic, ki jih upravlja Charles Schwab ter Invesco.

Finančno poročilo pogosto navajalo le razpone vrednosti Trumpovega premoženja in dohodka, Reuters je uporabil nižji navedeni znesek, kar pomeni, da sta bila skupna vrednost njegovega premoženja in dohodka skoraj zagotovo višja.