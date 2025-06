Donald Trump razkril skrivnost svojega sina Barrona

Na vprašanje, kakšna je njegova formula za dobro starševstvo, je Donald Trump odgovoril: "Vedno sem govoril isto. Rekel sem: Brez drog, brez alkohola, brez cigaret." Spregovoril je tudi proti tetovažam, "vendar tega ne rečem preveč odločno, ker ima veliko ljudi tetovaže – in to je bila njihova izbira," nadaljuje.

"Pametni in pridni delavci ter dobri do ljudi"

Svojih pet otrok, Donalda Trumpa mlajšega, Ivanko Trump, Erica Trumpa, Tiffany Trump in Barrona Trumpa, je opisal kot pametne in pridne delavce.

Vsi so bili dobri učenci, pravi ameriški predsednik. Meni tudi, da so dobri do ljudi. Miranda Devine ga je vprašala, ali ima Donald Trump mlajši prihodnost v politiki in ali si celo želi postati predsednik.

Trump: Barron se je odločil za študij v New Yorku zaradi babice

"Ne vem. Mislim, ne vem. Iskreno, mislim, da imajo verjetno vsi (tudi Barron, op. p.) prihodnost v politiki. In Don je zelo dober. Dober fant," je odgovoril Trump.

Barron se je odločil za študij v New Yorku, ker je želel biti blizu svoji babici Amaliji Knavs. Ta je umrla januarja lani. Foto: Guliverimage

Trump je v podkastu tudi razkril, zakaj se je Barron odločil za študij na Newyorški univerzi. Kot pravi, je sinova odločitev povezana z njegovim odnosom z babico Amalijo Knavs. "Samo želel je biti tam. Želel je biti tam, ker ga je babica nameravala čakati v stanovanju blizu šole. In zdaj je umrla."

Trump Barrona svari pred levičarskimi profesorji

"Melanijina mama je bila fantastična ženska. Melania je fantastična mama in ima rada Barrona. Ta je zelo visok in čeden fant," je še dejal Trump in dodal, da je Barrona posvaril pred levičarsko usmerjenimi profesorji na njegovi univerzi.