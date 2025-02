Potem ko je povedala, kakšen je Barron Trump, je morala odstopiti

Predsednica univerzitetnih republikancev Univerze v New Yorku Kaya Walker je v pogovoru za Vanity Fair spregovorila o vedenju Barrona Trumpa, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v študentskem kampusu Greenwich Village. Potem ko so se nanjo usule kritike, je morala odstopiti s položaja. Zdaj si v skupini želijo, da bi njeno mesto zasedel prav Barron Trump.

Walkerjeva je Barrona Trumpa v portretu, ki ga je o njem objavil Vanity Fair, označila za čudaka, ki se s sošolci praktično ne druži. "Na neki način je nenavadna pojava v kampusu. Obišče predavanja, nato se takoj odpravi domov," je razložila. Kot je dodala, se ji zdi Barron zelo zaprt tip človeka, kar je daleč od poročil, ki so ga poskušala prikazati kot nekakšnega ženskarja.

Barron Trump, the youngest Trump child and towering New York University freshman, has become a Manhattan curiosity and a national symbol while hardly uttering a public word.https://t.co/wFbeRa6zWk — VANITY FAIR (@VanityFair) February 13, 2025

Na Walkerjevo, ki študira mednarodne odnose in francoščino, se je po objavi portreta usul plaz kritik in pritiskov republikanske stranke, zaradi katerih je odstopila s položaja.

Pri skupini univerzitetnih republikancev so Vanity Fair sicer obtožili, da so njene izjave o Barronu Trumpu iztrgali iz konteksta, a so kljub temu ocenili, da te izjave ne odražajo smernic in vrednot Študentske organizacije republikancev.

Predsednik organizacije poziva Barrona, naj se jim pridruži

V izjavi je predsednik organizacije Will Donahue osebno nagovoril Barrona Trumpa in ga pozval, naj sodeluje z njimi in jim pomaga pri oblikovanju prihodnosti republikanske stranke.

President of NYU College Republicans forced to resign after calling Barron Trump “an oddity on campus.” pic.twitter.com/N4eVVFl14A — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) February 17, 2025

"Barron Trump predstavlja prihodnost konservativnega gibanja in počaščeni bi bili, če bi se pridružil Študentski organizaciji republikancev," je dejal.

Ob tem je poudaril, da so odpornost, pogum in ponižnost, da se dvigneš nad sovražnost, temelji močnih voditeljev in da je Barron te lastnosti že pokazal.