Inavguracije Donalda Trumpa se je udeležil tudi njegov najmlajši sin Barron, ki se sicer le redko pojavi v javnosti. 18-letnik se je izkazala za pravega kavalirja, ko je zdaj že nekdanjemu predsedniku Joeju Bidnu in očetovi protikandidatki Kamali Harris segel v roko.

Barron shakes hands with Joe Biden and Kamala Harris after the swearing-in ceremony pic.twitter.com/FnbYrRXKju — Charlie Spiering (@charliespiering) January 20, 2025

Barronova gesta je požela številne lepe komentarje. Označili so ga za pravega kavalirja, dobro vzgojenega mladeniča, ki pozna osnove bontona.

"Impresioniran sem bil nad gesto nekoga tako mladega. Da se je sprehodil in jima segel v roke, je izredno elegantno in zrelo," se glasi eden od komentarjev. Mnogi so pohvalili Melanio in njeno vzgojo.

Barron z mamo Melanio in dedkom Viktorjem Knavsom Foto: Reuters

Dva metra in šest centimetrov visok novopečeni študent newyorške univerze je sicer na inavguraciji navdušil tudi s svojo elegantno podobo. Nosil je črno obleko z modro kravato, lase je imel gladko počesane nazaj. Ko ga je Trump predstavil množici, je ta ponorela. Zbrane je Barron pozdravil in dvignil palec v zrak.

Foto: Reuters