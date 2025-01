Inavguracijski dan je v svojem bistvu politični dogodek, a na njem močno izstopa tudi moda. V ponedeljek so bile vse oči uprte v Washington in Belo hišo, kamor se vrača Donald Trump, dogodek je privabil številne politične vplivneže, tehnološke velikane in modne ikone. Mnogim izmed njih na oblačilih ni manjkalo blišča, moči, barv in detajlov. Nekateri pa so pristopili z drzno potezo in izbrali precej nenavadne stajlinge. V nadaljevanju članka vam razkrijemo, kateri stajlingi so najbolj izstopali.

Modna ikona Melania se vrača v Belo hišo

Za dih jemajoč trenutek je poskrbela Melania Trump, ki je znova postala prva dama Združenih držav Amerike. Melania velja za pravo modno ikono, ki vedno znova navdušuje z izbiro oblačil. Tokrat je izbrala modnega oblikovalca Adama Lippesa, ki v svetu mode še ni tako dobro poznan. Ob prihodu pa je največ pozornosti pritegnil njen klobuk, ki je izžareval eleganco in prefinjenost.

Donald in Melania Trump na inavguraciji Foto: Guliverimage

Za večerni inavguracijski ples je Melania izbrala belo obleko s črnimi detajli, ki jo je kreiral njen dolgoletni stilist Hervé Pierre.

Donald in Melania Trump na inavguracijskem plesu Foto: Guliverimage

Najbolj elegantni stajlingi

Na takšnih dogodkih eleganca preprosto ne sme manjkati in tudi tokrat je bilo videti čudovite stajlinge na vsakem koraku. Izstopali so predvsem minimalistični v nevtralnih barvah, ki so s svojo preprostostjo in dovršenostjo ustvarili popolne vtise. V ospredju so bili brezčasni kroji ter skrbno izbrani dodatki, kot so elegantni čevlji, prefinjeni klobuki in eleganten nakit. Vsak detajl je bil premišljeno zasnovan, kar je ustvarilo čudovito harmonijo med modernostjo in klasičnim slogom.

Ivanka Trump Foto: Guliverimage

Jill in Joe Biden Foto: Guliverimage

Bill in Hillary Clinton Foto: Guliverimage Usha in JD Vance Foto: Guliverimage Kamala Harris Foto: Guliverimage Tiffany Trump in Michael Boulos Foto: Guliverimage Lara in Eric Trump Foto: Guliverimage Carrie Underwood Foto: Guliverimage

Nekateri so izstopali z neprimerno izbiro oblačil

Nekateri pa so bili zaradi izbire neprimernih oblačil tarča kritik. Med njimi tudi Lauren Sanchez, spremljevalka milijarderja Jeffa Bezosa, ki je za ta poseben dogodek izbrala belo čipko in vpadljiv dekolte. Njena izbira je na družbenih omrežjih požela vrsto kritik, češ da je za slavnostni dogodek povsem neprimerna.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos Foto: Guliverimage

Obilice kritik je bil deležen tudi demokratski senator John Fetterman, ki je na dogodek prišel v trenirki s kapuco, kratkih hlačah in supergah.

Sproščeni John Fetterman Foto: Reuters

