V Združenih državah Amerike danes Donald Trump prisega kot 47. predsednik, kar pomeni, da se bo v Belo hišo spet preselila tudi njegova žena, Slovenka Melania, ki se je rodila v Sevnici in bila pred selitvijo čez lužo znana kot Melanija Knavs. Priimek Knavs je v začetku tisočletja proslavil član zlate slovenske nogometne generacije Aleksander, odlični branilec, ki je z reprezentanco nastopil na prvih velikih tekmovanjih v zgodovini Slovenije, leta 2000 na evropskem in dve leti kasneje še na svetovnem prvenstvu.

Priimek Knavs je v zadnjih desetih letih, od prve izvolitve Donalda Trumpa za predsednika ZDA, po zaslugi njegove žene Melanie dosegel svetovno slavo. Dekliški priimek slovenske manekenke, s katero se je newyorški nepremičninski magnat poročil leta 2005, je bil namreč prav Knavs. Našega nekdanjega odličnega nogometaša Aleksandra Knavsa, ki je ta priimek v svet ponesel v letih 2000 in 2002, ko je s slovensko nogometno reprezentanco zaigral na evropskem prvenstvu v na Nizozemskem in v Belgiji ter svetovnem na Japonskem in v Južni Koreji, smo zato v nedavnem Sobotnem intervjuju vprašali tudi, če sta s prvo damo ZDA morda v sorodu.

Melanija predstava zase

"To sem se večkrat povprašal tudi sam. In šel to iz heca preverjati. Morda pa smo povezani iz kakšnega kolena, kdo ve, sem si govoril. A, bolj ko sem preverjal, bolj sem prepričan, da nisva v sorodu. Čeprav nikoli ne veš," nam je pojasnil 49-letni nekdanji nogometaš. Od Melanije je tako pet let mlajši. "Je pa Melanija predstava zase. Da je Slovenka na takem položaju? Sreča, usoda, zdravje? Kaj jo je pripeljalo do tega? V določenem trenutku se je znašla na določenem mestu, to se je povezalo," je še dodal član zlate generacije slovenske nogometne izbrane vrste, ki je pod vodstvom Srečka Katanca orala ledino na najvišji mednarodni sceni.

Aleksander Knavs: Bolj ko sem preverjal, bolj sem prepričan, da nisva v sorodu. Foto: R. P.

Da se dogaja kaj takega ...

Danes, ko Donald Trump prisega za svoj drugi mandat na mestu predsednika ZDA, tudi Melania postaja drugič ameriška prva dama. "Melanija je oseba in karakter zase. Nam Slovencem je lahko v ponos, da se je to zgodilo. Da se dogaja kaj takega. Slovenijo predstavlja v malce drugačni luči. To odmeva v svetu, to je neka povsem nova dimenzija. Njena celotna javna predstava je drugačna. Vsem Slovencem in celotni državi je lahko za zgled," nam je še povedal legendarni slovenski nogometaš, ki pa ima z slovito Slovenko, tudi če nista v sorodu, vseeno nekaj skupnega.

Je tudi Melanija kdaj na skrivaj obiskala Slovenijo?

Melania ne daje intervjujev za slovenske medije in tudi Aleksander Knavs je po koncu tekmovalne kariere izginil iz slovenske javnosti in mir našel na Portugalskem. Je to posebnost Knavsev? "Res je tako izpadlo (smeh, op. p.). Ne vemo pa, kakšni so njeni razlogi za to. Z družino ohranja stike, to je zagotovo. Na njeno odločitev lahko vpliva več dejavnikov. Kdaj je šla v tujino, kakšni so njeni spomini. Zagotovo ima lepe spomine na Slovenijo, na svojo mladost. Bi tudi verjel, da se je kdaj vmes pojavila v Sloveniji, a je ni nihče videl. Tako kot mene (smeh, op. p.). Tudi to je možno, ker sem se tudi sam v preteklosti večkrat pojavljal v Sloveniji. Jo pa na domovino zagotovo vežejo prijetni spomini," je z zanimivim razmišljanjem postregel nogometaš.

Je torej mogoče, da je tudi slavna Melania obiskala rodne kraje, pa tega nismo vedeli?

