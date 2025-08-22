Agenti ameriške zvezne policije FBI so danes preiskali dom nekdanjega zaveznika predsednika Donalda Trumpa in svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona v Bethesdi, predmestju Washingtona. Poskušali naj bi ugotoviti, ali je Bolton nezakonito posedoval ali delil zaupne informacije, poročanje ameriških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Agente FBI naj bi opazili tudi pred stavbo v Washingtonu, kjer ima Bolton pisarno, navaja britanski BBC.

"NIHČE ni nad zakonom... agenti FBI na misiji," je na družbenem omrežju X zapisal direktor FBI Kash Patel, ne da bi razkril podrobnosti preiskave. Njegovo objavo je delila pravosodna ministrica Pam Bondi in dopisala, da bo pravici vedno zadoščeno. "O varnosti Amerike se ne da pogajati," je dodala.

Agenti FBI pred hišo Johna Boltona. Foto: Guliverimage

Bolton za zdaj še ni obtožen ničesar

Bolton, ki je bil nepravilnega ravnanja z zaupnimi informaciji v preteklosti že obtožen, a je bila tožba med mandatom Trumpovega predhodnika Joeja Bidna leta 2021 umaknjena, se na dogajanje še ni odzval. Po poročanju televizije CBS zaenkrat sicer še ni obtožen ničesar.

John Bolton in Donald Trump leta 2018, ko sta bila še tesna sodelavca. Foto: Guliverimage

Trump je med obiskom muzeja Bele hiše na vprašanje o današnji preiskavi odgovoril, da nad Boltonom ni navdušen, a da tudi ni vedel za preiskavo. "Nič nisem vedel o tem, šele danes zjutraj sem videl, da so opravili preiskavo," je dejal in dodal, da bi preiskovalci lahko ugotovili, da je Bolton "zelo nedomoljuben".

Od Trumpovega zaveznika do velikega kritika

Bolton je bil poldrugo leto Trumpov svetovalec za nacionalno varnost, kasneje pa je postal njegov kritik. Zaščito tajne službe je dobil leta 2021, ko so ameriški obveščevalci ugotovili, da mu Iran streže po življenju. Trump mu je nato kmalu po ponovnem prevzemu predsedniškega položaja zaščito odvzel.

Avtomobili policije in FBI pred hišo Johna Boltona. Foto: Guliverimage

V času treh republikanskih vlad, začenši z vlado Ronalda Reagana v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je Bolton sicer deloval zlasti na pravosodnem in zunanjem ministrstvu. V času vladavine Georgea Busha mlajšega je bil veleposlanik ZDA pri Združenih narodih.