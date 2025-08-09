Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ta znaka sprejemata najbolj nepremišljene odločitve

Nekateri ljudje vsako, še tako majhno odločitev najprej prespijo, naredijo seznam razlogov za in proti, se posvetujejo z vsaj tremi prijatelji in še vedno potrebujejo signal iz vesolja. Potem pa so tu ljudje, ki se odločijo v sekundi in se šele nato vprašajo: "Je bilo to res pametno?" Ta druga vrsta ljudi običajno pripada enemu od teh dveh nebesnih znamenj.

Oven

Ovni so ljudje, ki najprej delujejo, šele nato pa premislijo. V njihovem svetu se na priložnosti ne čaka, ampak se jih ujame v teku. Če to pomeni, da sprejmejo kakšno prenagljeno odločitev, se bodo znašli spotoma. Ne prenašajo zavlačevanja, še posebej pa ne dolgega razmišljanja in posvetovanja.

Ko jim nekaj zazvončklja v intuiciji (ali pa preprosto zveni zanimivo), takoj krenejo v akcijo. Menjava službe, selitev, nova zveza ali pa razhod – vse se lahko zgodi v trenutku, če se jim zazdi, da je prav tako. In če gre kaj narobe? Ovni vedno najdejo izhod iz zagate.

Strelec

Strelci slovijo po želji po svobodi in pustolovščinah, to pa spremljajo tudi hitre, pogosto nepremišljene odločitve. Te so pri njih rezultat vznemirjenja, ne natančne analize. Če nekaj zveni zabavno, novo ali celo zahtevno, so že sprejeli izziv, tudi če sploh niso poslušali do konca, za kaj gre.

To se lahko zdi šarmantno, a je tudi kaotično. Strelci bodo brez razmisleka kupili letalsko vozovnico, se vpisali na tečaj lončarstva ali spremenili svojo življenjsko pot, ker se jim je tako zazdelo. Če se bo izkazalo kot slaba odločitev, bodo pač sprejeli novo. Na hitro.

Preverite svoj dnevni horoskop.

