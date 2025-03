So vse niti v rokah Barrona Trumpa?

Na najverjetnejši pritisk Trumpove administracije je Bukarešta dovolila bratoma Andrewu in Tristanu Tatu, ki sta pomemben del t.i. manosfera, da zapustita Romunija in odideta v ZDA. Brata, ki sta ameriška in britanska državljana, sta v Romuniji obtožena posilstva, trgovine z ljudmi in organiziranega.

Andrew Tate, 38-letni nekdanji kikbokser, je v zadnjih letih zvabil na milijone moških na svoje YouTube kanal, kjer je promoviral različico moškosti, osredotočeno na bogatenje, telesno pripravljenost in boj proti sodobnemu feminizmu, piše britanski medij Financial Times.

Brata Tate trdita, da sta pomagala Trumpu zmagati

Potem ko je YouTube leta 2022 Tateu odpovedal gostoljubje zaradi sovražnega govora, se je preselil na desničarsko spletno omrežje Rumble. Potem ko je Elon Musk kupil Twitter in ga preimenoval v omrežje X, se je na to omrežje vrnil tudi Tate. Ta ima skoraj 11 milijonov sledilcev na X.

Po novembrskih volitvah v ZDA je Tristan Tate podal ostro trditev o vplivu bratov na pomoč Trumpu pri ponovni osvojitvi predsedniškega položaja. "To, kar sva z Andrewom (predvsem Andrew) počela zadnja štir leta, je bilo zagotavljanje, da zlasti mladi moški odrastejo imuni na virus woke," je objavil na X.

Bratoma Tate Romuni na pritisk ZDA vrnejo potna lista

"Milijoni mladih moških v Evropi in ZDA imajo zdrav desničarski pristop do politike, ki ga ne bi imeli, če se Andrew Tate nikoli ne bi pojavil na zaslonih njihovih telefonov."

Andrew Tate je leta 2023 trdil, da je govoril z Barronom Trumpom. Na fotografiji: Andrew Tate in njegov brat Tristan na letališču v Bukarešti. Foto: Guliverimage

Prav po zaslugi Trumpove administracije sta februarja letos brata tate dobila nazaj svoje potne liste in se z zasebnim letalom odpravila na Florido ter pristala v Fort Lauderdaleu, enem najbližjih letališč Mar-a-Lagu, Trumpovemu letovišču.

Povezave med bratoma Tate in Barronom Trumpom?

Izpustitev bratov Tate in njun odhod v ZDA je eden od znakov globokih vezi med ekipo ameriškega predsednika in skupino desničarskih medijskih osebnosti in vplivnežev, ki so ga pomagali okrepiti in pripeljati nazaj v Belo hišo, piše Financial Times.

Pri tem britanski časnik omenja tudi Trumpovega najmlajšega sina Barrona Trumpa. Potem ko sta brata Tate leta 2023 romunske oblasti dale v hišni pripor je Andrew Tate dejal: "Z družino Trump sem si zelo blizu. Dobro jih poznam. Po incidentu sem govoril z Barronom." Urad prve dame Melanie Trump se ni takoj odzval na prošnjo za komentar o trditvi, poudarja Financial Times.

Donald Trump mlajši podpre Andrewa Tata

Nekaj ​​mesecev po aretaciji in hišnem priporu, ko je Tate objavil video o tem, kako je bil zaklenjen v svoji hiši v Romuniji, je Trumpov najstarejši sin Donald Trump mlajši na X odgovoril: "Popolna norost."

Trumpova odvetnica in zdaj njegova svetovalka Alina Habba je velika oboževalka Andrewa Tata. Foto: Guliverimage

Vrnimo se k Barronu Trumpu, ki so mu, kot piše britanski mediji, v zadnjih nekaj letih pripisali glavnemu vlogo pri očetovemu prodoru v t.i. manosferske medije. Pri tem gre za ohlapno, a medsebojno povezana skupina podkasterjev in spletnih vplivnežev – med katerimi je najbolj viden Joe Rogan.

Manosfera in Donald Trump

Manosfera je pridobila vpliv med velikim številom mladih moških. Brata Tate, ki odkrito promovirata do žensk sovražne poglede, sta na bolj skrajnem koncu te skupine, piše Financial Times.

Velika oboževalka Andrewa Tata je tudi Alina Habba, Trumpova odvetnica, ki je zdaj postala predsednikova svetovalka. Pojavila se je tudi v njegovem podkastu, kjer je trdila, da v Romuniji prestaja podobno sodno kalvarijo, kot jo je pred volitvami prestajal Trump.

Richard Grenell kot Trumpov operativec v zadevi Tate?

Glavni mož pri dogovarjanju z Romunijo, da je izpustila brata Tate, je po pisanju Financial Timesa, ki se sklicuje na štiri neimenovane vire, Trumpov tesni sodelavec in njegov posebni odposlanec Richard Grenell. Ta sicer to zanika, da je od romunskih oblast izrecno zahteval, naj bratoma Tate vrnejo potne liste.