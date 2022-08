Zloglasni nasilnež in šovinist, ki je obiskal tudi Ljubljano

"Ženske spadajo v dom, sedeti morajo doma, piti kavo in biti tiho. Ne smejo voziti in so moška last," v svojih videoposnetkih, objavljenih na spletu in družbenih omrežjih, poudarja nekdanji profesionalni kikbokser Andrew Tate, ki je v javnosti pritegnil veliko pozornosti, a ne pozitivne. Zaradi prepričevanja mladih fantov, da so ženske njihova last, je deležen številnih kritik. Pred kratkim so celo blokirali vse njegove profile na Facebooku, Twitterju, Instagramu, YouTubu in TikToku.

Tate je britansko-ameriška internetna osebnost, lastnik številnih igralnic v Romuniji in nekdanji profesionalni kikbokser. Na družbenih omrežjih je objavljal fotografije, na katerih pozira s hitrimi in dragimi avtomobili ter pištolami in se predstavljal kot plejboj, ki kadi cigare, poroča The Guardian. Če sklepamo po objavah na spletu, Tate trdi tudi, da hodi le z osemnajst- in devetnajstletnimi dekleti, saj nanje lažje vpliva.

Nekaj izmed njegovih najbolj kontroverznih izjav:

Svojim oboževalcem ponuja recepte za služenje denarja in privabljanje deklet

Njegova kontroverzna stališča so dobrodelne organizacije za preprečevanje nasilja v družini opisale kot skrajno mizoginijo, ki lahko vpliva na moške in fante.

Toda 35-letnik se ne skriva v svojem domu. Je ena najbolj znanih osebnosti na TikToku, na katerem ima več kot 11 milijard ogledov. Predstavlja se kot guru za samopomoč, svojim večinoma moškim oboževalcem pa ponuja recepte za služenje denarja in privabljanje deklet. V nekaj mesecih je iz skoraj neznane osebe postal eden izmed tistih, o katerih se govori največ na svetu. Julija je bilo njegovo ime na Googlu vpisano večkrat kot ime Donalda Trumpa ali Kim Kardashian.

Ustanovil je tako imenovano akademijo Hustler's University, skupnost fantov in moških iz Združenega kraljestva in ZDA, ki jim narekuje, naj na svojih družbenih omrežjih delijo njegove najbolj kontroverzne posnetke, da bi dosegli čim večjo gledanost. Strokovnjaki so njegovo početje opisali kot "očiten poskus manipulacije z algoritmom" in umetnega širjenja njegovih vsebin. V manj kot treh mesecih je na ta način zaslužil na milijone funtov. Njegova skupnost ima že 127 tisoč članov, plačuje pa jim 39 funtov na mesec, da se pridružijo skupnosti.

Zdelo se je, da je njegove kariere konec

Tate, vzgojen na posestvu v Lutonu, že dolgo polni naslovnice časopisov in sproža različne polemike. V preteklosti je delal kot televizijski producent, kasneje kot trener kikboksa v lokalni telovadnici, nato pa se boril še profesionalno in osvajal naslove svetovnega prvaka. Leta 2016 se je zdelo, da je njegove javne kariere konec.

Med sodelovanjem v šovu Big Brother so ga vrgli iz hiše, saj se je razširil posnetek, kako s pasom udarja žensko. Kmalu zatem se je pojavil še en posnetek, na katerem ženski reče, naj prešteje modrice, ki ji jih je povzročil. Tako Tate kot ženska na posnetkih sta sicer zanikala kakršnokoli zlorabo in dejala, da posnetki prikazujejo sporazumni spolni odnos.

"Ženske bi morale prevzeti odgovornost za posilstvo"

Septembra leta 2017 je bil tarča kritik dobrodelnih organizacij za duševno zdravje, saj je trdil, da depresija ni resnična. Oglasil se je tudi v kampanji #MeToo in dejal, da bi ženske morale prevzeti odgovornost za posilstvo. To stališče je zagovarjal večkrat in zaradi tega so mu med drugim prepovedali dostop do Twitterja. Ta odločitev je njegovo prepoznavnost še okrepila.

Njegovi pogledi glede žensk so bili znani že dolgo pred njegovim vzponom na TikToku. Leta 2018 je na svojem profilu na Facebooku zapisal, da obžaluje "propad zahodne civilizacije", potem ko je na nekem letališču videl plakat, ki je "dekleta spodbujal, naj gredo na počitnice, namesto da bi jih spodbujali k temu, da so ljubeče matere in zveste žene".

Večkrat obtožen spolnega nasilja

Odkrito je razpravljal tudi o tem, da je bil obtožen nasilja nad več ženskami, kar zanika. V nekem intervjuju je opisal incident, v katerem mu je ženska iz rok izbila telefon, moški pa ga je udaril, zato sta se začela prerivati. Med tem je po nesreči udaril žensko in ji zlomil čeljust.

V nekem drugem posnetku je govoril o tem, da ga je policija preiskovala zaradi domnevne zlorabe ženske, ki jo je sam zanikal. Vdrli so mu v hišo, mu zaplenili naprave in ga za dva dni pridržali v celici. V času, ko je britanska policija preiskovala obtožbe o zlorabi, naj bi zapustil Združeno kraljestvo in odšel v Romunijo. Kasneje je dejal, da je to naredil zato, da se je lažje izognil obtožbam o posilstvu. V enem od posnetkov je dejal: "Nisem posiljevalec, mi je pa všeč ideja, da lahko preprosto počnem, kar hočem. Rad sem svoboden."

Sledilo je še več obtožb. V Romuniji so ga obtožili trgovine z ljudmi in posilstva, romunske oblasti pa so prejšnji teden sporočile, da preiskava še poteka. Kljub številnim obtožbam se njegova slava veča. Samo avgusta so posnetki z njegovim imenom dobili več kot milijardo ogledov.

Obiskal tudi Ljubljano

Konec junija je glede na posnetke Tate obiskal tudi Slovenijo. Na TikToku se je namreč pojavil posnetek, na katerem iz garaže hotela Intercontinental v Ljubljani pelje svojega bugattija, katerega vrednost je ocenjena na 5,5 milijona evrov, zunaj pa ga čaka množica, med katero so predvsem mladi fantje, ki ga snemajo in fotografirajo ter so nad njim navdušeni.