Brata Tate v Veliki Britaniji obtožena posilstev in trgovine z ljudmi

Brata Andrew in Tristan Tate, spletna vplivneža z dvojnim britanskim in ameriškim državljanstvom, sta obtožena posilstev, povzročitev telesnih poškodb in trgovine z ljudmi, je danes razkrilo britansko tožilstvo, ki je sicer omenjene obtožnice proti bratoma odobrilo že januarja lani, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah tožilstva se Andrew Tate sooča z desetimi obtožbami, vključno s posilstvom, povzročitvijo telesnih poškodb, trgovino z ljudmi in nadzorom nad prostitucijo, ki se nanašajo na tri ženske. S podobnimi obtožbami, ki se nanašajo na eno žensko, se sooča tudi njegov brat Tristan.

Andrew Tate, nekdanji profesionalni kickbokser in kontroverzni spletni vplivnež, je širšo prepoznavnost dosegel leta 2016, ko je nastopil v britanskem resničnostnem šovu Big Brother. Nato si je skozi leta zgradil mrežo več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

Večinoma gre za mlade moške, ki jim je Tate med drugim prodajal spletne tečaje o tem, kako obogateti in kako biti "pravi moški". Britanski vplivnež, ki se je tudi sam označil za seksista in mizogina, je znan po provokativnih komentarjih in ponižujočem odnosu do žensk.

Brata leta 2022 pridržali v Romuniji

Skupaj z bratom Tristanom sta bila v Romuniji leta 2022 pridržana zaradi obtožb o sodelovanju v trgovini z ljudmi, spolnem nasilju in vodenju kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Krivdo sta v vseh primerih ves čas zanikala.

V začetku marca je kazensko preiskavo zoper njiju sprožil tudi floridski tožilec James Uthmeier. "Florida ne tolerira ljudi, ki zlorabljajo ženske in dekleta. Tega ne bomo dovolili," je takrat povedal Uthmeier in dodal, da je njegov urad že izdal več nalogov za preiskavo in sodnih pozivov.