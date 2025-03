Irski borec v Beli hiši: kaj je storil Trumpu?

Irec Conor McGregor je Belo hišo obiskal dan pred dnevom Sv. Patrika, ki je zavetnik Ircev. Ta praznik, ki je državni praznik na Irskem, je pomemben tudi za desetine milijonov Američanov irskega rodu.

McGregor proti priseljevanju na Irsko

Oblečen v zeleno poslovno obleko (zelena barva je tradicionalna barva Ircev) je McGregor v Beli hiši s Trumpovo tiskovno predstavnico Karoline Leavitt stopil tudi pred novinarje. Njegova glavna tema je bila priseljevanje na Irsko.

Na Irskem so podeželska mesta, ki so bila preplavljena z enim zamahom, je po pisanju britanskega The Guardiana med drugim povedal 36-letni McGregor. "Irska je na robu tega, da izgubi svojo irskost," je dejal in dodal, "da nezakonito priseljevanje pustoši po državi".

Tesne vezi med Trumpom in McGregorjem

Prejšnji teden je Donald Trump izpostavil McGregorja kot enega svojega najljubših Ircev. Januarja letos je bil ta tudi povabljen na uradno zabavo pred Trumpovo inavguracijo v Washington, v preteklosti pa je bil eden največjih zvezdnikov tekmovanja Ultimate Fighting Championship (UFC), ki ga je ustanovil Trumpov zaveznik Dana White.

Conor McGregor je nekdanji prvak Ultimate Fighting Championship (UFC) v peresni in lahki kategoriji ter po obračunu z boksarjem Floydom Mayweatherjem tudi profesionalni boksar. Izvršni direktor UFC, ki organizira tekmovanja v mešanih borilnih veščinah (MMA), je Dana White, ki je tesen zaveznik Donalda Trumpa. Na fotografiji iz leta 2017 vidimo McGregorja in Whita. Foto: Guliverimage

McGregorjeve izjave v Beli hiši je nemudoma obsodil irski premier Micheal Martin. "Pripombe Conorja McGregorja so napačne in ne odražajo duha dneva svetega Patrika ali pogledov ljudi na Irskem," je dejal irski premier na družbenem omrežju X. "Dan svetega Patrika po vsem svetu je dan, ki temelji na skupnosti, človečnosti, prijateljstvu in druženju."

Obtožbe posilstva in pretepa

Novembra lani je McGregorju irsko civilno sodišče naložilo plačilo skoraj 250 tisoč evrov odškodnine ženski, ki trdi, da jo je McGregor brutalno posilil in pretepel v hotelu v Dublinu leta 2018. McGregor je zatrdil, da sta imela sporazumne spolne odnose, in se na sodbo pritožil na višjem sodišču v Dublino. Zaslišanje naj bi bilo konec tega tedna.

McGregor pravi tudi, da razmišlja o kandidaturi za irskega predsednika, a nekateri trdijo, da je ta možnost po lanski razsodbi civilnega sodišča o spolnem napadu zdaj izključena.

McGregorja podpirata Andrew Tate in Elon Musk

McGregor ima močno podporo, med njegovimi podporniki je tudi desničarski vplivnež Andrew Tate, ki je prav tako obtožen spolnih napadov. Med podporniki so tudi irski aktivisti na družbenih omrežjih, ki nasprotujejo priseljevanju na Irsko. Kot piše The Guardian, je doseg omenjenih aktivistov povečal lastnik omrežja X Elon Musk, ki deli njihove objave med svoje številne sledilce.

Priseljevanje je vroča tema na Irskem, saj mnogi prispejo na Severno Irsko s trajekti ali letali ali pa prečkajo mejo med Severno Irsko in Irsko. Irski pravosodni minister Jim O'Callaghan je obljubil, da bo zajezil prihod ljudi, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Prejšnji mesec je dejal, da je bilo več kot 80 odstotkov januarskih prošenj za azil zavrnjenih že na prvi stopnji, še piše The Guardian.