Incident na rdeči preprogi: Conor McGregor napadel glasbenika #video

Igralka Megan Fox, glasbenik Machine Gun Kelly in borec Conor McGregor so bili vpleteni v incident na rdeči preprogi ob podelitvi nagrad VMA.

Igralka Megan Fox, glasbenik Machine Gun Kelly in borec Conor McGregor so bili vpleteni v incident na rdeči preprogi ob podelitvi nagrad VMA. Foto: Guliverimage/AP/Reuters

Potem ko je lanski dogodek zaradi pandemije covid-19 odpadel, so se zvezdniki sinoči spet zbrali na podelitvi nagrad za najboljše videospote (VMA), ki jih podeljuje glasbena televizija VMA. Najuspešnejša pri beri nagrad sta bila Lil Nas X in Justin Bieber, ogromno pozornosti so poželi tudi nastopi zvezdnic Madonne, Jennifer Lopez in Cindy Lauper, a največ razburjenja je povzročil incident, ki se je zgodil še pred samo podelitvijo.

Na rdeči preprogi sta se namreč v prepir zapletla zloglasni MMA-borec Conor McGregor in glasbenik Machine Gun Kelly. Po poročanju spletnega tabloida TMZ naj bi prvi drugemu predlagal, da se skupaj fotografirata, Kelly pa je to zavrnil. McGregorja naj bi to precej razburilo in je v Kellyja vrgel pijačo.

Zaradi tega bi skoraj prišlo do pretepa, a je varnostnikom uspelo pomiriti razburjenega borca, glasbenika in njegovo spremljevalko, igralko Megan Fox, pa odpeljati stran.

"McGregor je bil pripravljen na pretep, varnostniki so ga komaj zadržali," je za Page Six povedal očividec, medtem ko je McGregorjev predstavnik te navedbe zanikal: "Conor se bori le z borci." Machine Gun Kelly se glede incidenta ni javno oglasil.

