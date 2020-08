Sveže ločena igralka novemu fantu: Moje srce je tvoje #video

Zaljubljenca na črno-beli fotografiji pozirata pred ogledalom, oba pomanjkljivo oblečena. Megan Fox je pozirala v bikiniju in z belo brisačo, ovito okoli bokov, njen 30-letni fant pa zgolj v brisači, ter tako na ogled postavil svoje tetovirano telo. Igralka je ob fotografiji zapisala: "Boleče lep fant … Moje srce je tvoje." In še zanimivost, pod objavo je izklopila možnost komentiranja.

To je sicer prva fotografija z novim fantom, ki jo je 34-letna igralka delila na svojem družbenem omrežju in tako tudi uradno potrdila njuno zvezo. Enako pa je že pred tednom dni naredil Machine Gun Kelly, katerega pravo ime je Colson Baker. Njuno skupno fotografijo je pospremil z romantičnimi besedami: "Čakal sem večnost, da sem te znova našel …"

Golobčka sta sicer o medsebojni kemiji, ki sta jo začutila takoj, ko sta se spoznala na snemanju filma Midnight in the Switchgrass, pred kratkim spregovorila v podcastu Give Them Lala…With Randall, piše portal E! News. "Najini prikolici sta bili druga zraven druge in vsak dan sem čakal na stopnicah svoje prikolice, da bi ujel en sam njen pogled. Ima najlepše oči, kar sem jih kdajkoli videl," je razkril raper.

Megan pa je dodala, da je takoj začutila, da je prav on tisto, kar je iskala: "Tisto sekundo, ko sem se znašla v istem prostoru z njim, ga pozdravila in pogledala v oči, sem nemudoma vedela, da je moja druga polovica. Mislim, da sva dve polovici iste duše. To sem mu skoraj nemudoma povedala. Takoj sem to začutila." Megan je nato nastopila tudi v njegovem videospotu za skladbo Bloody Valentine, kjer je kemija med njima več kot očitna.

34-letna zvezdnica je bila sicer desetletje poročena z igralcem Brianom Austinom Greenom, s katerim ima tudi tri otroke. Vmes sta se že razšla, a znova pobotala, novica, da je med njima dokončno konec, pa je odjeknila sredi maja. Le mesec kasneje je bila igralka že ujeta z novim izbrancem.