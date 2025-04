Da je Donald Trump velik oboževalec Woodsa, ni skrivnost. Leta 2019 mu je podelil predsedniško medaljo svobode ter ga opisal kot "odličnega fanta" in "odlično osebo". "Smo v navzočnosti prave legende, izjemnega športnika, ki je preoblikoval golf in dosegel nove razsežnosti," je dejal takrat. Ob njegovem obisku Bele hiše februarja letos pa ga je označil za "enega največjih igralcev golfa na svetu".

Razmerje odobrava

Zdaj pa je ameriški predsednik spregovoril o njegovem razmerju z nekdanjo ženo svojega najstarejšega sina Vanesso Trump. Na novinarski konferenci, na kateri se je sicer posvetil gospodarskim in političnim tematikam, je razkril, da mu je Tiger Woods za njuno zvezo povedal že preden je to potrdil na družbenih omrežjih. Priznal je, da skupaj večkrat igrata golf, da je vesel zanju in da njuno razmerje podpira.

Woods je ob potrditvi novice sicer objavil njuno skupno fotografijo in prosil za spoštovanje zasebnosti. "Ljubezen je v zraku in življenje je boljše, odkar si ob meni. Veseliva se skupnega potovanja skozi življenje. V tem času bi cenila spoštovanje zasebnosti za vse tiste, ki so nama pri srcu," je pod fotografiji, na katerih uživa z novo izbranko, zapisal 49-letnik.

Govorice, da se med njima nekaj plete, so se pojavile sredi februarja, ko sta skupaj prispela na turnir na Floridi. Nad golfom namreč ni navdušen samo Woods, ampak tudi Vanessa, saj je njena hči Kai vrhunska golfistka.

Preberite tudi: