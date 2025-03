Ameriški športni zvezdnik Tiger Woods je po namigovanjih ameriških medijev, da naj bi bil v zvezi z Vanesso Trump, nekdanjo ženo Donalda Trumpa mlajšega, to tudi potrdil. Na družbenih omrežjih je objavil skupno fotografijo in prosil za spoštovanje zasebnosti.

"Ljubezen je v zraku in življenje je boljše, odkar si ob meni. Veseliva se skupnega potovanja skozi življenje. V tem času bi cenila spoštovanje zasebnosti za vse tiste, ki so nama pri srcu," je pod fotografiji, na katerih uživa z novo izbranko, zapisal 49-letnik.

Da se Woods in Vanessa Trump na skrivaj dobivata že nekaj mesecev, je za revijo People pred nekaj tedni potrdil vir blizu družine Trump. Namigovanja o njuni zvezi so se pojavila, ko sta sredi februarja skupaj prispela na turnir na Floridi. Nad golfom namreč ni navdušen samo Woods, ampak tudi Vanessa, saj je njena hči Kai vrhunska golfistka.

Trump je z zvezo seznanjen

Ameriški mediji so takrat poročali, da naj bi bil ameriški predsednik Donald Trump z njuno zvezo seznanjen in jo odobraval. Že večkrat je namreč poudaril, da je velik oboževalec Woodsa, leta 2019 mu je podelil tudi predsedniško medaljo svobode. Opisal ga je kot "odličnega fanta" in "odlično osebo". "Smo v navzočnosti prave legende, izjemnega športnika, ki je preoblikoval golf in dosegel nove razsežnosti," je dejal takrat. Ob njegovem obisku Bele hiše februarja letos ga je označil za "enega največjih igralcev golfa na svetu".

Vanessa in Donald Trump mlajši sta tudi po ločitvi leta 2018 ostala v dobrih odnosih. Foto: Guliverimage

Vanessa Trump in Trumpov najstarejši sin sta tudi po ločitvi ostala v dobrih odnosih. Ločila sta se leta 2018 po 12 letih zakona, skupaj pa imata pet otrok – 17-letno Kai, 16-letnega Donalda III, 13-letnega Tristana, 12-letnega Spencerja in desetletno Chloe. Donald Trump mlajši je bil po njunem razhodu nekaj časa zaročen s Kimberly Guilfoyle, po tem pa so ga povezovali z Bettino Anderson.

Woods je bil med letoma 2004 in 2010 poročen z Elin Nordegren, s katero ima sina in hčer. Pred leti je bil v zvezi z ameriško smučarko Lindsey Vonn in Erico Herman.

