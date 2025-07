Kriptomilijonar in podjetnik naj bi bil srečen kot že dolgo ne. Letošnje poletje namreč preživlja v družbi domnevne nove izbranke Tine Rakuš, v katero naj bi bil po poročanju revije Lady zaljubljen do ušes. Rakuš je sicer podjetnica in soustanoviteljica priljubljenega lokala v Ljubljani Tink Superfood.

Praznovanje okrogle obletnice na luksuzni jahti

Da uživata v družbi drug drugega, je s fotografijo, ki jo je objavila na družbenem omrežju Instagram, potrdila Mirjam Bernard, hči Romana Bernarda, s katerim je Merlak pred leti soustanovil podjetje Ngen.

Damian Merlak na razkošni jahti, s katero so se med drugim ustavili na otoku Hvar, uživa v družbi več žensk. Poleg njega (na fotografiji desno) je tudi njegova domnevna nova izbranka Tina Rakuš. Foto: Instagram/Mirjam Bernard

Bernard je z ženo Zorko namreč najel 40-metrsko luksuzno jahto Anetta, na katero je povabil svojo hčer z družino, nekdanjo najhitrejšo slovensko motoristko Tino Katrašnik in vodjo njegove restavracije Manu v Žirovnici Almo Šoro. Na plovilu, katerega enotedenski najem znaša 93 tisoč evrov, pa se je znašel tudi Damian Merlak, ki je bil v srednji šoli Mirjamin sošolec.

"Tokrat uživam kot gost prijatelja, med drugim smo imeli predrojstnodnevno zabavo za Mirjam, ki sicer svoj rojstni dan praznuje v začetku avgusta. Ker ima letos okrogli jubilej, se je praznovanje štiridesetke moje nekdanje sošolke začelo že nekoliko prej," je za revijo Lady potrdil eden najbogatejših Slovencev, ki je na praznovanje pripeljal tudi svoje novo dekle. Skupaj sta se pojavila na več fotografijah, ki so jih njegovi prijatelji delili na družbenih omrežjih, in pokazala, kako lep par sta.

Družina Bernard je s prijatelji na jahti Anetta praznovala prihajajoči rojstni dan Mirjam Bernard. Foto: Instagram/Mirjam Bernard

