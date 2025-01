Slovenskemu milijonarju ukradli fotografije: priprave na veliko prevaro?

Več bralcev nas je obvestilo, da jim objave in fotografije na družbenem omrežju Facebook domnevno všečka kriptomilijonar in podjetnik Damian Merlak. Podrobnejši pregled teh aktivnosti je pokazal, da se je na Facebooku v zadnjih dveh tednih pojavilo večje število profilov, ki se s krajo Merlakovih fotografij in drugih osebnih podatkov izdajajo za enega od najbogatejših Slovencev. Skoraj zagotovo gre za priprave na kampanjo goljufanja s prepričevanjem uporabnikov, da svoj denar vložijo v neobstoječe kriptomenjalnice oziroma v lažne operacije rudarjenja kriptovalute bitcoin.