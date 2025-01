Predsedniku novembra ustanovljene stranke Demokrati in poslancu DZ Anžetu Logarju so po decembru, ko je izgubil dostop do uradne strani z več kot 18 tisoč sledilci, zdaj vdrli oziroma poskusili vdreti še v profil na družbenem omrežju Facebook. Kot je dejal za Siol.net, gre po njegovem mnenju za delo profesionalcev, saj naj bi mu odprto sejo na Facebooku prestregli prek vmešavanja v njegovo brezžično internetno omrežje.

Spomnimo: Anže Logar je 18. decembra na družbenem omrežju X razkril, da je prišlo do vdora v njegovo uradno stran na Facebooku, ki je bila nato deaktivirana in nedostopna drugim uporabnikom družbenega omrežja.

OBVESTILO:



Včeraj, 17.12. je prišlo do vdora v mojo uradno facebook stran Anže Logar. Trenutno je stran deaktivirana in je ni mogoče najti.

Do razrešitve situacije bom vse aktivnosti objavljal na FB strani Demokrati., mojem IG & X profilu.



PS: Pač, en ovinek dlje do #sodelujmo — Anže Logar (@AnzeLog) December 18, 2024

Logar je dogodek prijavil kriminalistom. Le dan po tem, ko je dobil prve povratne informacije glede preiskave, pa mu je nekdo vdrl oziroma poskusil vdreti še v njegov profil na Facebooku, je razkril za Siol.net.

Logar: To ni bil priložnostni heker, to je delo profesionalcev

Kot je dejal predsednik stranke Demokrati, mu je v osebni profil na Facebooku vdrl nekdo, ki je natanko vedel, kaj počne, in da skoraj zagotovo ni šlo za priložnostnega hekerja.

Po njegovih besedah je šlo za delo profesionalcev, saj naj bi dostop do njegovega profila na družbenem omrežju poskusili pridobiti s krajo seje na Facebooku, v katero je bil prijavljen prek osebnega tabličnega računalnika Apple iPad.

To naj bi storili s prestrezanjem njegovega internetnega prometa prek brezžičnega omrežja oziroma preusmerjanjem njegovega internetnega prometa prek drugega (navideznega) brezžičnega omrežja.

Poskusi dostopa do profilov v ZDA in v Aziji, toda storilec je najverjetneje v Sloveniji

Logar je optimističen, da storilcem zaradi vzpostavljenega varnostnega mehanizma dvostopenjskega preverjanja identitete vendarle ni uspelo pridobiti dostopa do vsebine uradne strani in profila na Facebooku, ki ju sicer uporablja predvsem za komunikacijo z volivci.

Opozoril je sicer, da bi bilo pojavljanje kakršnihkoli zasebnih sporočil drugje na spletu najverjetneje pokazatelj, da je storilcem uspelo vdreti v njegove kanale na družbenem omrežju oziroma pridobiti dostop do njihove vsebine.

Poskusi dostopa do njegove uradne strani in profila so bili sicer zabeleženi v Združenih državah Amerike in na Tajskem, je dodal Logar.

Zaradi domnevne metodologije vdorov in dejstva, da je bil v kratkem času že kar dvakrat tarča neznanih kiberzlikovcev, je sicer izrazil mnenje, da storilci najverjetneje ne izhajajo iz omenjenih držav oziroma iz tujine, temveč bi lahko šlo za domače akterje.

Lokacijo, kjer se nahaja oseba, ki uporablja računalnik ali drugo napravo in dostopa do Facebooka ali drugih platform, je namreč mogoče preprosto ponarediti z uporabo orodij VPN, navideznih zasebnih omrežij, s katerimi se uporabnik poveže na oddaljen strežnik v drugi državi in spletne strani obiskuje prek njega.