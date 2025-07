Demokrati bogatejši za članstvo stranke Konkretno

Članstvo je danes večinsko potrdilo pripojitev stranke Konkretno k stranki Demokrati, sta danes potrdila prvak Demokratov Anže Logar in dozdajšnji predsednik Konkretno Janez Demšar. S tem bo k Demokratom prešlo tudi članstvo stranke Konkretno, Logar pa bo Demšarja predlagal za podpredsednika Demokratov. Program bodo oblikovali do konca septembra.

Demšar se je po današnjih kongresih strank zahvalil članom, ki so "z veliko večino podprli to pridružitev, ki je začetek in nadaljevanje poti, po drugi strani širitev političnega prostora in po svoje tudi pragmatična odločitev za nadaljevanje zgodbe tistih, ki smo se v politiko vključevali z željo, da bi naredili Slovenijo boljšo".

"Mislim, da odpiramo nov list v želji po oblikovanju neke zmerne politike, ki verjame v uspešno Slovenijo in ki želi združiti vse tiste, ki imajo ideje, interes in verjamejo v to, da lahko skupaj sodelujemo, torej neko politično širino, ki zna z realnim programom potegniti prave poteze za izzive, ki so pred nami," pa je današnjo odločitev pospremil Logar (na fotografiji desno). Foto: STA

Po Logarjevih besedah so izzivi, ki so pred njimi, "izjemni tako zaradi geopolitike kot tudi zaradi popolne razdeljenosti v slovenskem političnem prostoru". Sodelovanja s stranko Konkretno pa se veseli tako z vidika kadrovske podpore kot tudi z vidika kombiniranja lokalne mreže obeh strank. Stranka bo postala enotna po ureditvi vseh formalnosti.

Dodal je, da bodo s pridružitvijo stranke Konkretno Demokrati dobili konkretnost tudi v programu, ki ga bo strateški svet oblikoval do konca septembra. Demšarja bo predlagal za podpredsednika stranke, zagotovo pa bodo nekateri člani Konkretno sodelovali tudi v organih Demokratov, sta povedala oba dozdajšnja predsednika.

Približno tisoč članov in simpatizerjev

S tem se torej s političnega prizorišča poslavlja stranka Konkretno, korenine katere segajo v SMC, ki jo je dober mesec pred državnozborskimi volitvami leta 2014 ustanovil pravnik Miro Cerar in z njo en mandat vodil vlado. Leta 2019 jo je prevzel Zdravko Počivalšek, pred zadnjimi volitvami pa se je SMC z Gospodarsko aktivno stranko (GAS) združila v stranko Konkretno. Trenutno ima približno "tisoč članov in simpatizerjev", je dejal Demšar.

Stranka Demokrati pa je na pobudo nekdanjega vidnega člana SDS Anžeta Logarja nastala novembra lani. V njenih vrstah so tudi trije poslanci, poleg Logarja še Eva Irgl in Tine Novak, ki v DZ delujejo kot poslanska skupina nepovezanih poslancev. Tudi število njihovih članov se trenutno približuje številki tisoč, je dejal Logar.

Z združitvijo bo stranka Demokrati postala pravna naslednica stranke Konkretno, kar med drugim pomeni, da bo upravičena do njenih finančnih sredstev, tudi iz državnega proračuna. Stranka Konkretno je do teh upravičena na podlagi rezultata na zadnjih parlamentarnih volitvah, na katerih je nastopila v okviru skupne liste Povežimo Slovenijo. Iz tega vira je v lanskem letu zabeležila nekaj več kot 76.600 evrov od skupno dobrih 88 tisoč evrov prihodkov.