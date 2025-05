Člani stranke Demokrati, ki so se danes zbrali na Polzeli, so ustanovili strokovni svet stranke, vanj pa povabili "vse, ki želijo prispevati k razvoju Slovenije". Predsednik Demokratov Anže Logar je predstavil tudi svojo vizijo prihodnje vlade, ki bi bila od sedanje manjša za štiri resorje in nekaj funkcij v premierjevem kabinetu.

Logar kot Steve Jobs: Jaz sem dovolj nor

Demokrate so po Logarjevih besedah ustanovili "v času politične polarizacije, ki je z vsakim dnem še bolj oglušujoča, namenjena pa je cementiranju občutka neizbežnosti samo dveh političnih resnic". Na poti ustanavljanja stranke so naleteli na polno ovir, "vzklike negodovanja slišimo na levi in na desni strani".

"Jaz sem dovolj nor, da verjamem, da lahko skupaj spremenimo Slovenijo na bolje in zato smo se lotili projekta Demokrati," je Logar parafraziral besede ustanovitelja podjetja Apple Steva Jobsa.

V pol leta po ustanovnem kongresu so bili dejavni predvsem na terenu, ustanovili so 35 odborov stranke. Po trenutnem načrtu bodo do septembra oblikovali dovolj lokalnih odborov, da bodo lahko sestavili listo kandidatov za prihajajoče državnozborske volitve. Te bodo predstavili na programskem kongresu, ki bo oktobra.

Golobovi vladi je Logar očital, da kljub najmočnejši večini v DZ v zgodovini Slovenije ni uspela uresničiti napovedanih reform, nato pa v tretjem letu mandata pohitela z nesistemskimi polreformami, "ki mečejo le dodatna sredstva v sistem". Foto: STA

Logar hvaležen Golobu, da ne bo predčasnih volitev

Med poletnimi počitnicami bodo oblikovali program na podlagi predlogov posameznikov in članov, ki bodo sestavljali strokovni svet. Slednjega so ustanovili danes. "V oktobru bo tisti mejnik, ko bomo dejansko pripravljeni prevzeti odgovornost za vodenje države. In zato hvala predsedniku vlade, da ne bo predčasnih volitev," je dejal Logar.

V nagovoru zbranim je nanizal tudi nekaj kritik aktualne vlade Roberta Goloba in opozicije. "Eni so izbrali zdravnike, drugi kulturnike, ker je tako lažje, bolj glasno in ni treba govoriti o vsebini," je dejal.

Golobovi vladi je očital, da kljub najmočnejši večini v DZ v zgodovini Slovenije ni uspela uresničiti napovedanih reform, nato pa v tretjem letu mandata pohitela z nesistemskimi polreformami, "ki mečejo le dodatna sredstva v sistem". Med očitki je izpostavil predvsem nalaganje novih davčnih in regulatornih obremenitev gospodarstvu in neurejanje razmer v zdravstvu.

V akcijo prvi dan mandata

Demokrati bodo pripravili rešitve za naslednji mandat, je dejal, "da bomo lahko prvi dan mandata šli v akcijo". Med temi je naštel boj proti korupciji, za kar bi ustanovili novo specializirano tožilsko telo po vzoru hrvaškega Uskoka, finančno policijo po italijanskem modelu, sistemsko pa bi nad tem bdel državni sekretar za boj proti korupciji v kabinetu predsednika vlade, "ki bo strokovnjak iz tožilskih vrst".

Tudi za vprašanja mladih in "oblikovanje prijaznega družbenega ekosistema" bi skrbel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, državni sekretar pa bi v premierjevem kabinetu skrbel tudi za varnost. Ob tem je Logar napovedal še okrepitev pristojnosti ministrstva za notranje zadeve in policije, ki bi "imela neposredni nadzor nad vsemi vidiki nezakonitih migracij in varnosti".

Demokrati bi imeli 14 ministrstev

Napovedal je 14 ministrstev. Združili bi ministrstva s področja okolja, prostora, zelenega prehoda, naravnih virov, kohezije in regionalnega razvoja. Osrednja prioriteta prihodnjega mandata pa bi bila digitalizacija, ki bi jo združili z resorjem za javno upravo. "Za učinkovit javni servis so ključni pogoji za oblikovanje vitke in uspešne države," je dejal.

Naslednja vlada bo po besedah Logarja učinkovita, ukrepe iz programa uspešne Slovenije pa da bodo izvedli v sodelovanju z drugimi. "Vemo, da ne vemo vsega in da nimamo vseh potrebnih kadrovskih resursov. Nihče jih nima," je dejal. Pozval je k ustvarjanju kulturnega dialoga, "v katerem ima prav vsak priložnost prispevati, ne glede na to, ali je po duši socialno ali liberalno usmerjen". Foto: STA

Na področju zdravstva pa morajo vse politične stranke po njegovem mnenju oblikovati partnersko koalicijo in zdravstvo začeti reševati pri virih, organizaciji in natančnem nadzoru nad porabo sredstev. Zatrdil je tudi, da gospodarstvu ne bi naložili nobenega novega davka, znižali pa bi obremenitev dela in razveljavili davčno spremembo za samostojne podjetnike. Napovedal je tudi omnibus zakon o razvoju Slovenije.

Logar: ne bomo druga violina

Na vprašanja, "ali bodo šli v to ali ono vlado oz. komu bomo omogočili vladanje", pa je odgovoril: "Nismo tukaj za to, da bi igrali vlogo druge violine ali drugega violončela, če želite." Ta vprašanja je označil za razmišljanja in vzorce "neke druge dobe", tako pa po njegovem mnenju "preprosto ne gre več".

V izjavi za medije se je Logar dotaknil tudi interpelacije notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki so jo skupaj z NSi vložili v petek. Od razprave v DZ pričakuje predvsem jasno razpravo o stanju v policiji, saj minister o kadrovski situaciji in aferi glede preprodaje tujih delavcev ni podal jasnih obrazložitev. Gre za vprašanje politične odgovornosti, in "ne za to, da smo z NSi v tem pogledu na podobnih stališčih", pa je odgovoril na vprašanje o zbliževanju z NSi.

Eva Irgl: Imeli bomo 20 in več poslancev

Zbrane je nagovorila tudi podpredsednica stranke Eva Irgl, ki je izpostavila, da je treba izstopiti iz t. i. dualističnega načina razmišljanja. V izjavi za medije pa je dejala, da verjame, da bodo Demokrati na naslednjih volitvah v parlamentu imeli 20 in več poslancev. O tem, ali bo prevzela kakšnega od strokovnih svetov stranke, se bodo še pogovorili, na vprašanje, če je kandidatka za ministrico, pa je dejala, da se z deljenjem funkcij ne ukvarjajo.

Podpredsednica Demokratov Eva Irgl. Foto: STA

Ustanovna članica Demokratov in članica izvršilnega odbora Romana Jordan je medtem povedala, da bo vodenje strokovnih svetov prepustila mlajši generaciji. "Pomagam s svojimi izkušnjami, s svojim znanjem, nikakor pa jaz sama osebno ne razmišljam o neki funkciji," je dejala.

Na srečanje je "radovednost prignala" tudi nekdanjega diplomata Boža Cerarja, ki je s stranko pripravljen deliti svoje znanje, saj verjame v dialog. "Združevanje vseh sil je tisto, kar Slovenija v tem trenutku potrebuje, če se hočemo izvleči iz stagnacije oziroma preprečiti nazadovanje, če hočemo iti naprej, da ne gledamo več v hrbet držav, pred katerimi smo v preteklosti že bili," je dejal v izjavi za medije.