Gibanje Svoboda v tokratni anketi izstopa kot edina večja stranka z izrazitejšo rastjo podpore, medtem ko večina preostalih parlamentarnih akterjev beleži manjša nihanja ali rahle padce. Socialni demokrati so v primerjavi z majem izgubili 0,6 odstotne točke (junij: 7,0 %), podpora Levici se je znižala s 6,3 na 5,3 odstotka, Nova Slovenija pa ostaja pri 5,1 odstotka. Takšna gibanja nakazujejo na postopno konsolidacijo podpore znotraj največjih političnih blokov, pri čemer se razmerje med vodilnima strankama postopoma uravnoteža.

Premiki pri sredinskih in manjših strankah

Podpora stranki Demokrati Anžeta Logarja je v tokratni meritvi višja in znaša 7,9 odstotka (maj: 4,1 %). Socialni demokrati so pri 7,0 odstotka (maj: 7,6 %), Levica pri 5,3 odstotka (maj: 6,3 %), Nova Slovenija pa ohranja stabilno podporo pri 5,1 odstotka vprašanih. Med manjšimi strankami so opazne rahle spremembe: Vesna beleži 2,4 odstotka, kar je nekoliko več kot mesec prej (2 odstotka), delež tistih, ki bi volili druge stranke, pa znaša 5,9 odstotka (maj: 4 odstotke). Še vedno pa največji delež predstavljajo tisti, ki se še niso odločili ali svoje izbire ne želijo razkriti – tokrat 19,3 odstotka.

Projekcija sedežev: koalicija pri 39, SDS pri 32

Na podlagi zbranih podatkov bi Gibanje Svoboda v državnem zboru osvojilo 23 sedežev, Socialni demokrati in Levica skupaj 16, kar pomeni, da bi trenutne koalicijske stranke dosegle 39 poslanskih mest. SDS bi imela 32 sedežev, Demokrati deset, NSi pa sedem. Čeprav gre za dinamičen politični trenutek, razmerja kažejo na ohranjanje parlamentarne stabilnosti in konsistentne podpore ključnim akterjem trenutne koalicije.

Ocena dela vlade stabilna

Delo vlade kot uspešno ocenjuje 36,3 odstotka vprašanih, delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot neuspešno, se je v primerjavi z majem rahlo znižal (z 59,4 na 58,1 odstotka). Ob tem se delež neopredeljenih nekoliko znižuje – s 24,1 odstotka v maju na 19,3 odstotka v juniju –, kar nakazuje, da se del volilnega telesa postopno znova umešča znotraj obstoječe politične strukture.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik izvedla med 9. in 11. junijem 2025, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.