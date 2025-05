Vladi podpora rahlo gor

Najnovejša anketa Vox populi za maj 2025, ki jo je objavil Dnevnik, kaže, da se podpora vladi Roberta Goloba rahlo izboljšuje. Vlado kot uspešno ocenjuje 37 odstotkov vprašanih, kar je najvišji delež v zadnjih treh mesecih in nekoliko več kot aprila, ko je ta znašal 36,1 odstotka. Politična razmerja med strankami ostajajo razmeroma nespremenjena, vzporedno z merjenjem podpore političnim strankam in delu vlade so anketiranci tokrat ocenjevali tudi delo ministrov ter dozdajšnjih predsednikov vlade in republike.