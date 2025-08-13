"Ko mi ljudje rečejo, da sva popolna, takoj rečem, da nisva," je pred časom povedala Jelena Đoković, žena teniškega igralca Novaka Đokovića. Ta je pred leti po nesreči v živo predvajala njun prepir.

Novak Đoković in Jelena Đoković sta v svetu športa znana kot popoln par, saj sta skupaj že od svojega 18 leta, kar pomeni, da sta skupaj odraščala. Vsak odnos ima vzpone in padce in tudi med njima ni nič drugače. To je pred časom potrdila Jelena. Prav ona pa je pred leti po nesreči v živo predvajala video, ko je se je med njima vnel manjši prepir.

Jelena Đoković in Novak Đoković sta skupaj že od osemnajstega leta. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kaj se je dogajalo pred osmimi leti?

Novak je Jeleni ob koncu prenosa vzel telefon iz roke, ker pa njej ni bilo niti malo všeč. "Kako se obnašaš, majke ti? Hvala, ljubezen moja, hvala! Se tako reče," mu jih je napela Jelena, nekaj sekund pozneje pa ugotovila, da se je vse predvajalo v živo. Žena enega najboljših teniških igralcev sveta je v eni izmed oddaj na televiziji K1 razkrila, zakaj je šlo takrat.

"Ko mi ljudje rečejo, da sva popolna, takoj rečem, da nisva. Zelo sem samosvoja in ne zanima me, kaj govorijo ljudje okoli mene. Ko sva z Novakom skupaj, sva resnično midva. Ko se prepirava in ko sva zaljubljena. To je čustvo, ki je naravno, in vesela sem, da sva lahko to, kar sva."

Novak Djokovic was caught being told off by his wife after Jelena forgets to end Facebook Live video pic.twitter.com/XBNJBoN4fs — The Telegraph (@Telegraph) February 23, 2017

"Spomnim se, ko sva se pred nekaj leti v živo sprla. Bila sem noseča in čustvena, on pa je bil v tistem trenutku nesramen. Odzvala sem se, kot sem se. Ko sem pozneje razmišljala o tem, sem se spraševala: 'Bog, ali ljudje res mislijo, da je pri nas vse lepo?' Vseeno menim, da ne mislijo tega, ampak verjetno je tako videti glede na uspeh, slavo, denar," je povedala Jelena, ki vsa ta leta spodbuja svojega moža, danes pa sta ob njej na tribunah še sin Stefan in hčerka Tara.

Novak Đoković je zadnji turnir igral v Wimbledonu. Foto: Reuters

Novaka Đokovića že kar nekaj časa nismo videli na teniških igriščih. Beograjčan se je letos odločil, da izpusti oba turnirja serije masters v Montrealu in Cincinnatiju. Preteklost kaže, da se mu to nikoli ni dobro izšlo na OP ZDA, zadnjem turnirju za grand slam v sezoni. Leta 2016 je igral v Montrealu, ki ga je zmagal, Cincinnati je izpustil, OP ZDA pa je izgubil proti Stanu Wawrinki. Leta 2021 in 2024 je spustil oba turnirja. Leta 2021 ga je v finalu premagal Rus Danill Medvedjev, lani pa se je poslovil že v tretjem krogu. Kako bo letos?

