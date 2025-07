Športni vrh pri Korčuli: Čeferin v družbi Đokovića, Modrića in Kovačića

"Danes smo imeli čast gostiti same legende," so se pohvalili z otočka pri Korčuli.

Zdi se, da se je te dni v Dalmacijo zgrnila smetana evropskega športa, na otočku Stupa Vela so se namreč srečali predsednik Uefe Aleksander Čeferin, teniški igralec Novak Đoković ter nogometaša Luka Modrić in Mateo Kovačić.

Zvezdniško druščino so ovekovečili v tamkajšnjem plažnem baru in se z gosti pohvalili na Instagramu, ob tem pa zapisali: "Danes smo imeli čast gostiti same legende."

Novak Đoković, ki sta ga ob tej priložnosti Modrić in Kovačić poprosila za avtogram, je bil pred tem na Mljetu, kjer prav tako ni ostal neopažen.

