Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Sreda,
13. 8. 2025,
11.46

Osveženo pred

2 minuti

Podrobnosti najdražjega prestopa v zgodovini slovenskega nogometa

Posel in pol, Benjamin Šeško bo Leipzigu prinesel še bistveno več milijonov

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Benjamin Šeško | Benjamin Šeško je s svojim prestopom k Manchester Unitedu osrečil RB Leipzig, Salzburg, Domžale, Krško in Radeče. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško je s svojim prestopom k Manchester Unitedu osrečil RB Leipzig, Salzburg, Domžale, Krško in Radeče.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško je z odmevnim prestopom k Manchester Unitedu osrečil vse klube, za katere je nastopal od 12. leta. Največ denarja je prejel RB Leipzig. Za začetek 76,5 milijona evrov, ob upoštevanju bonusov se lahko znesek poviša na kar 85 milijonov evrov, to pa še zdaleč ni vse, kar bodo prejeli rdeči biki. Zaslužek bo še bistveno večji, nemški Sport Bild pa je razkril vse podrobnosti, zaradi katerih se lahko smeji tako RB Leipzigu kot tudi vsem preostalim Šeškovim nekdanjim klubom.

Benjamin Šeško NK Radeče
Sportal NK Radeče zadel na loteriji, srečko vplačal Benjamin Šeško

Manchester United spada med najbolj priljubljene nogometne klube na svetu. Pri njem se cedita med in mleko, visoki zneski, s kakršnimi so na Old Trafford privabili Benjamina Šeška, pa v svetu bogatega kluba iz Anglije že dolgo niso nekaj nenavadnega, saj so v preteklosti poskrbeli za kar nekaj še večjih poslov.

Benjamin Šeško v dresu Manchester Uniteda:

RB Leipzig si mane roke, saj se bo po prodaji mladega Slovenca njegova blagajna konkretno napolnila. Za začetek je nemški klub, ki podobno kot United v tej sezoni sploh ne igra v Evropi, prejel 76,5 milijona evrov, zaslužek pa bi se lahko, če se bodo uresničili vsi pogoji za vključitev bonusov, povzpel na 85 milijonov evrov. Prvi bonus se bo na računu Leipziga znašel, ko bo slovenski napadalec zbral uvodnih deset nastopov za rdeče vrage.

Benjamin Šeško je po dveh letih zapustil Leipzig in se podal na Otok. | Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je po dveh letih zapustil Leipzig in se podal na Otok. Foto: Guliverimage

Tako se bo tudi nadaljevalo, Leipzig bo po vsakem novem jubilejnem desetem nastopu Šeška za sloviti angleški klub deležen dodatnega bonusa. Tako bo vse do določenega števila nastopov, o katerem pa Sport Bild ne poroča konkretno, tako da najverjetneje ostaja poslovna skrivnost. Pri tem je treba dodati, da Leipzig ne prejme celotne odškodnine, ampak bo šla desetina zaradi predhodnega dogovora v pogodbi na račun Salzburga.

Rdeči vragi prihajajo s Šeškom v Leipzig

Benjamin Šeško se bo predstavil občinstvu v Leipzigu tudi v dresu Uniteda. | Foto: Guliverimage Benjamin Šeško se bo predstavil občinstvu v Leipzigu tudi v dresu Uniteda. Foto: Guliverimage Ko se sklepajo tako veliki nogometni posli, pogosto obvelja praksa, da tisti klub, ki je prejel odškodnino, iz omenjenega zneska izplača vse nekdanje klube, za katere je igralec nastopal od 12. do 23. leta in ki so upravičeni do zneskov iz solidarnostnega sklada za vzgojo nogometaša. Tokrat pa je drugače. United je po poročanju Sport Bilda šel Leipzigu dodatno na roko, saj je za potrebe izplačil solidarnostnega sklada dodal h kupčiji še svojih 3,5 milijona evrov. Tako ga bo prestop Šeška stal še več, kot je bilo mogoče sklepati po prvih informacijah. Do zneska iz solidarnostnega sklada so upravičeni Radeče, Krško, Domžale, Salzburg in Leipzig. Zadnji bo tako tudi na ta način prejel dobro polovico milijona evrov.

Do leta 2029, tako sta se dogovorila United in Leipzig, pa bo izpeljana še ena akcija, po kateri se bo zaslužek rdečih bikov še povečal. Predvidoma bo Leipzig takrat prejel vsaj dva milijona evrov, razlog pa je v tem, da se je Manchester United zavezal, da bo do leta 2029 gostoval v Leipzigu in na Saškem odigral prijateljsko srečanje, na katerem bo Šeško zagotovo deležen posebnega aplavza.

Če se bo uresničila napoved Šporarja ...

Najslajše pa sledi. Podobno klavzulo o upravičenosti do desetine odškodnine ob naslednji prodaji, ki sta jo imela že dva prejšnja Šeškova delodajalca (Domžale ob selitvi Šeška iz Salzburga v Leipzig ter Salzburg ob selitvi Šeška iz Leipziga v Manchester), ima v pogodbi tudi Leipzig.

Benjamin Šeško je sklenil pogodbo z Man Utd do leta 2030. | Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je sklenil pogodbo z Man Utd do leta 2030. Foto: Guliverimage

Če se bo Benjamin Šeško, ki ima pogodbo z Unitedom sklenjeno do leta 2030, v nadaljevanju kariere odločil za nov prestop, bo desetino celotne odškodnine prejel Leipzig. Ker ima Radečan komaj 22 let in je pred njim še kopica sezon, v katerih bi se lahko dokazoval med evropsko elito, se lahko Leipziga v prihodnosti nadeja še enega mikavnega večmilijonskega darila. Njegov reprezentančni soigralec Andraž Šporar je celo napovedal, da bi se lahko Šeško v prihodnosti podpisal pod še višji prestop, morda tudi takšen, označen s trimestno številko v milijonih evrov.

Kdo se bo še pridružil Šešku?

V taboru Manchester Uniteda se sicer vneto pripravljajo na nedeljsko uverturo v novo sezono. Obeta se spektakel, na Old Trafford prihaja angleški podprvak, še pred kratkim zelo resen Šeškov snubec Arsenal. Če bo 22-letni Posavec takrat nastopil, bo postal uradno prvi slovenski nogometaš, ki je zaigral za Manchester United. Njegov dres bo krasila številka 30, s katero je navduševal že pri Salzburgu in Leipzigu. V preteklosti so jo pri rdečih vragih nosili tudi Diego Leon, Nathan Bishop, Matteo Darmian, Wes Brown in John O’Shea.

Benjamin Šeško bo nastopil na Otoku s prepoznavno številko 30:

Šeško je po uvodnih treningih v Manchestru Otočanom razkril, da spoštuje in občuduje neustrašnega Zlatana Ibrahimovića, ki je pred leti navduševal navijače Uniteda. Kar zadeva prestopni rok, na Old Traffordu še niso rekli zadnje. Danec Rasmus Hojlund zapušča klub, zanj se zanima AC Milan, tako da se vse glasneje govori o tem, da bi ga rdeči vragi lahko posodili italijanskemu velikanu, kjer bi združil moči z Luko Modrićem.

Rasmus Hojlund naj bi to poletje zapustil Old Trafford. | Foto: Reuters Rasmus Hojlund naj bi to poletje zapustil Old Trafford. Foto: Reuters

Argentinec Alejandro Garnacho je vse bližje selitvi k Chelseaju, po drugi strani pa želi United svoje vrste okrepiti s Kameruncem Carlosom Balebo, za katerega vlada tako veliko zanimanje, da bi lahko Brighton zaslužil več kot sto milijonov evrov.

Rdeče vrage zanima tudi branilec Bayerna Dayot Upamecano, možnost, da bi se na Old Trafford preselil razočarani dolgoletni prvi vratar PSG Gianluigi Donnarumma, pa je vse manjša. Italijan je namreč vse bližje sklenitvi sodelovanja z mestnimi sosedi Uniteda, Manchester Cityjem.

