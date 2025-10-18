Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Juventus Sandi Lovrič Udinese Inter Milano AC Milan Napoli italijansko prvenstvo serie A

Sobota, 18. 10. 2025, 10.00

17 ur, 11 minut

Italijansko prvenstvo, 7. krog

Inter gostuje v Rimu, vodilni Napoli v Torinu

Napoli je s 15 točkami (pet zmag in en poraz) na prvem mestu. Enako število točk ima Roma. Foto Reuters

Napoli je s 15 točkami (pet zmag in en poraz) na prvem mestu. Enako število točk ima Roma.

Foto: Reuters

Italijanska serie A se po reprezentančnem premoru nadaljuje s sedmim krogom, prve tekme bodo v soboto popoldne, zadnja pa v ponedeljek zvečer, ko bo Sandi Lovrić z Udinesejem gostoval pri Cremoneseju. Ker nekaj tekem bi lahko označili za derbi: Roma v soboto zvečer gosti Inter, Atlanta v nedeljo popoldne Lazio, Milan pa bo na nedeljski večerni tekmi igral s Fiorentino. Vodilni Napoli v soboto igra proti Torinu.

Christian Pulišić
Sportal Hojlund popeljal Napoli na vrh, na derbiju v Torinu brez zadetkov

Italijansko prvenstvo, 7. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Orsolini (Bologna), Pulisic (Milan)
– Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Martinez (Inter), Paz (Como), Soule (Roma), Thuram (Inter)
Adrien Rabiot
Sportal V serie A ostro napadli kritičnega Rabiota zaradi tekme v Perthu
Juventus Sandi Lovrič Udinese Inter Milano AC Milan Napoli italijansko prvenstvo serie A
