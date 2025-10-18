Sobota, 18. 10. 2025, 10.00
17 ur, 11 minut
Italijansko prvenstvo, 7. krog
Inter gostuje v Rimu, vodilni Napoli v Torinu
Italijanska serie A se po reprezentančnem premoru nadaljuje s sedmim krogom, prve tekme bodo v soboto popoldne, zadnja pa v ponedeljek zvečer, ko bo Sandi Lovrić z Udinesejem gostoval pri Cremoneseju. Ker nekaj tekem bi lahko označili za derbi: Roma v soboto zvečer gosti Inter, Atlanta v nedeljo popoldne Lazio, Milan pa bo na nedeljski večerni tekmi igral s Fiorentino. Vodilni Napoli v soboto igra proti Torinu.
Italijansko prvenstvo, 7. krog:
Sobota, 18. oktober:
Nedelja, 19. oktober:
Ponedeljek, 20. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci:
4 – Orsolini (Bologna), Pulisic (Milan)
3 – Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Martinez (Inter), Paz (Como), Soule (Roma), Thuram (Inter)
...