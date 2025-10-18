Inter gostuje v Rimu, vodilni Napoli v Torinu

Italijanska serie A se po reprezentančnem premoru nadaljuje s sedmim krogom, prve tekme bodo v soboto popoldne, zadnja pa v ponedeljek zvečer, ko bo Sandi Lovrić z Udinesejem gostoval pri Cremoneseju. Ker nekaj tekem bi lahko označili za derbi: Roma v soboto zvečer gosti Inter, Atlanta v nedeljo popoldne Lazio, Milan pa bo na nedeljski večerni tekmi igral s Fiorentino. Vodilni Napoli v soboto igra proti Torinu.