Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 10. 2025,
13.30

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Real Madrid Barcelona Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 17. 10. 2025, 13.30

1 ura, 26 minut

Špansko prvenstvo, 9. krog

Oblak v lov za četrto zmago, vrača se Yamal

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jan Oblak Atletico Madrid | Jan Oblak je z Aleticom pri 13 točkah. | Foto Reuters

Jan Oblak je z Aleticom pri 13 točkah.

Foto: Reuters

Po reprezentančnih obveznosti se nadaljuje tudi tekmovanje v la ligi. V okviru devetega kroga bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v soboto zvečer gostil Osasuno. Barcelona se bo po visokem porazu proti Sevilli skušala pobrati na obračunu z Girono, vodilni Real Madrid pa v nedeljo čaka srečanje z Getafejem.

Jan Oblak
Sportal Jan Oblak ni skrival nezadovoljstva in stopil v bran selektorju

Pri Barceloni pričakujejo, da bo Lamine Yamal po poškodbi nared za tekmo z Girono, kar bo za blaugrano dobrodošla spodbuda, saj si Katalonci prizadevajo pobrati po porazu in se dvigniti pred prvim el clasicom sezone, ki bo na sporedu 26. oktobra. 

Na zadnjem obračunu sta se sicer poškodovala Robert Lewandowski in Dani Olmo, a sta na obliž na rani vrnitvi že prej omenjenega Yamala in Fermina Lopeza, prav tako naj bi bila blizu tudi vrnitev Raphinhe. "to je bila ena tekma in izgubili smo jo, zdaj moramo iti naprej," je bil jasen trener Hansi Flick

Špansko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci :

– Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante), Vinicius Jr. (Real)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca), Romero (Levante), Silva (Elche),Torres (Barcelona)
...

 
Slovenija Švica
Sportal Matjaž Kek se je zamislil, ko je izvedel neprijetno novico
Robert Lewandowski
Sportal Udarec za Barcelono: na el clasico brez Lewandowskega
Real Madrid Barcelona Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.