Oblak v lov za četrto zmago, vrača se Yamal

Po reprezentančnih obveznosti se nadaljuje tudi tekmovanje v la ligi. V okviru devetega kroga bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v soboto zvečer gostil Osasuno. Barcelona se bo po visokem porazu proti Sevilli skušala pobrati na obračunu z Girono, vodilni Real Madrid pa v nedeljo čaka srečanje z Getafejem.

Pri Barceloni pričakujejo, da bo Lamine Yamal po poškodbi nared za tekmo z Girono, kar bo za blaugrano dobrodošla spodbuda, saj si Katalonci prizadevajo pobrati po porazu in se dvigniti pred prvim el clasicom sezone, ki bo na sporedu 26. oktobra.

Na zadnjem obračunu sta se sicer poškodovala Robert Lewandowski in Dani Olmo, a sta na obliž na rani vrnitvi že prej omenjenega Yamala in Fermina Lopeza, prav tako naj bi bila blizu tudi vrnitev Raphinhe. "to je bila ena tekma in izgubili smo jo, zdaj moramo iti naprej," je bil jasen trener Hansi Flick

Špansko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: