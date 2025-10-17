Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 10. 2025,
12.00

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
francosko prvenstvo Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Lyon Strasbourg Marseille PSG

Petek, 17. 10. 2025, 12.00

1 ura, 20 minut

Francosko prvenstvo, 8. krog

Že za uvod derbi v Parizu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
PSG | PSG se bo pomeril s Strasbourgom. | Foto Reuters

PSG se bo pomeril s Strasbourgom.

Foto: Reuters

Po koncu reprezentančnega okna se vračajo klubska tekmovanja. Za uvod bo vodilni PSG v derbiju gostil Strasbourg. Parižani so v prejšnjem krogu remizirali z Lillom in imajo na vrhu točko prednosti pred tremi zasledovalci, med njimi je tudi Strasbourg, ki bi se tako v primeru morebitnega uspeha povzpel na vrh.

Marseille bo v soboto gostil Le Havre, Lyon pa se bo mudil pri Nici.

Francosko prvenstvo, 8. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

5 - Fati (Monaco), Panichelli (Strasbourg)
4 - Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes)
3 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Fati (Monaco), Magri (Toulouse), Ndiaye (Le Havre), Neves (PSG), Pagis (Lorient), Panichelli (Strasbourg), Soumare (Le Havre), Tosin (Lorient)
...

Sebastien Pocognoli
Sportal Belgijec prevzema Monaco
Adi Hütter
Sportal Monaco odslovil trenerja Adija Hütterja
 
francosko prvenstvo Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Lyon Strasbourg Marseille PSG
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.