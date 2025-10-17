Že za uvod derbi v Parizu

Po koncu reprezentančnega okna se vračajo klubska tekmovanja. Za uvod bo vodilni PSG v derbiju gostil Strasbourg. Parižani so v prejšnjem krogu remizirali z Lillom in imajo na vrhu točko prednosti pred tremi zasledovalci, med njimi je tudi Strasbourg, ki bi se tako v primeru morebitnega uspeha povzpel na vrh.