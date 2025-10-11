Belgijec prevzema Monaco

Belgijec Sebastien Pocognoli je novi trener francoskega nogometnega prvoligaša Monaca, je klub sporočil na spletni strani. Klub iz kneževine se je v petek uradno razšel z Avstrijcem Adijem Hütterjem, ki je na klop Monaca sedel konec junija 2023.

Hütter je z Monacom v dveh sezonah zabeležil drugo in tretje mesto v francoskem prvenstvu in se obakrat uvrstil v ligaški del lige prvakov. To sezono Monaco po štirih zmagah ter remiju s sedmih tekem zaseda peto mesto v prvenstvu, v ligi prvakov pa je zbral točko po dveh obračunih.

To ni bilo dovolj za vodstvo kluba, ki je odslovilo 55-letnega Hütterja, namesto njega pa ustoličilo nekdanjega reprezentanta Pocognolija (13 nastopov).

Slednji se je upokojil konec sezone 2020/21, nazadnje pa je treniral vodilno ekipo belgijskega prvenstva Union Saint-Gilloise. To je prva služba v članski kategoriji za 38-letnega Belgijca, medtem ko je pred tem vodil mlajše zasedbe belgijske reprezentance ter nekaterih klubov.

V tej sezoni belgijskega prvenstva je Union Saint-Gilloise na desetih tekmah zabeležil sedem zmag in dva remija, v ligi prvakov pa je po enkrat zmagal in izgubil.

Pocognoli bo prvo tekmo Monaca vodil naslednjo soboto na gostovanju pri Angersu.