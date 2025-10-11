Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
11. 10. 2025,
21.05

Sobota, 11. 10. 2025

Belgijec prevzema Monaco

Sebastien Pocognoli tudi uradno prevzel vodenje Monaca

STA

Sebastien Pocognoli je novi trener Monaca.

Sebastien Pocognoli je novi trener Monaca.

Foto: Reuters

Belgijec Sebastien Pocognoli je novi trener francoskega nogometnega prvoligaša Monaca, je klub sporočil na spletni strani. Klub iz kneževine se je v petek uradno razšel z Avstrijcem Adijem Hütterjem, ki je na klop Monaca sedel konec junija 2023.

Hütter je z Monacom v dveh sezonah zabeležil drugo in tretje mesto v francoskem prvenstvu in se obakrat uvrstil v ligaški del lige prvakov. To sezono Monaco po štirih zmagah ter remiju s sedmih tekem zaseda peto mesto v prvenstvu, v ligi prvakov pa je zbral točko po dveh obračunih.

To ni bilo dovolj za vodstvo kluba, ki je odslovilo 55-letnega Hütterja, namesto njega pa ustoličilo nekdanjega reprezentanta Pocognolija (13 nastopov).

Slednji se je upokojil konec sezone 2020/21, nazadnje pa je treniral vodilno ekipo belgijskega prvenstva Union Saint-Gilloise. To je prva služba v članski kategoriji za 38-letnega Belgijca, medtem ko je pred tem vodil mlajše zasedbe belgijske reprezentance ter nekaterih klubov.

V tej sezoni belgijskega prvenstva je Union Saint-Gilloise na desetih tekmah zabeležil sedem zmag in dva remija, v ligi prvakov pa je po enkrat zmagal in izgubil.

Pocognoli bo prvo tekmo Monaca vodil naslednjo soboto na gostovanju pri Angersu.

