Nadaljuje se ogorčen boj za vrh

V sedmem krogu francoskega nogometnega prvenstva bo prvak PSG na zadnji nedeljski tekmi gostoval pri Lillu. Lyon, ki se ponaša z enakim številom točk kot ekipa, ki je v sredo po preobratu ugnala Barcelono, se bo prav tako v nedeljo pomeril s Toulousom. Marseille se bo že v soboto mudil pri Metzu, Monaco pa čaka srečanje z Nico.