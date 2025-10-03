Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

3. 10. 2025
Francosko prvenstvo, 7. krog

Nadaljuje se ogorčen boj za vrh

PSG je po porazu z Marseillom zabeležil dve zmagi zaporedni zmagi.

V sedmem krogu francoskega nogometnega prvenstva bo prvak PSG na zadnji nedeljski tekmi gostoval pri Lillu. Lyon, ki se ponaša z enakim številom točk kot ekipa, ki je v sredo po preobratu ugnala Barcelono, se bo prav tako v nedeljo pomeril s Toulousom. Marseille se bo že v soboto mudil pri Metzu, Monaco pa čaka srečanje z Nico.

Francosko prvenstvo, 7. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

3 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), Del Castillo (Brest), Fati (Monaco), Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse), Neves (PSG), Pagis (Lorient), Panichelli (Strasbourg), Tosin (Lorient)

