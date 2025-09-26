Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L., STA

26. 9. 2025
22.40

Francosko prvenstvo, 6. krog

Marseille peta ekipa z 12 točkami v Franciji

M. P., Š. L., STA

Marseille je gostoval pri Strasbourgu in zmagal z 2:1. | Foto Reuters

Marseille je gostoval pri Strasbourgu in zmagal z 2:1.

Foto: Reuters

Z obračunom med Strasbourgom in Marseillom se je začel šesti krog francoskega prvenstva. Pierre-Emerick Aubameyang je v sodnikovem dodatku zadel za zmago ekipe z juga države z 2:1. Prvak PSG, ki je v prejšnjem krogu prvič izgubil, se bo v soboto pomeril z Auxerrom.

Nogometaši iz Marseilla so na ponedeljkovi zadnji tekmi petega kroga francoskega prvenstva premagali PSG z 1:0, na petkovi uvodni tekmi šestega kroga pa so v Strasbourgu zmagali z 2:1 in se po nepopolnem krogu povzpeli na vrh lestvice. Za zasedbo iz drugega največjega francoskega mesta sta zadela Pierre-Emerick Aubameyang (78. minuta) in Michael Murillo (91.), za ekipo iz Alzacije pa je edini gol dosegel Abdoul Ouattara v 51. minuti.

V nedeljo se obeta tudi derbi med Lillom in Lyonom.

Marquinhos | Foto: Reuters Marquinhos Foto: Reuters Kapetan PSG odsoten zaradi poškodbe
Kapetan PSG Marquinhos se je pridružil vse daljšjemu seznamu poškodovanih igralcev. Brazilec je utrpel poškodbo stegenske mišice. Enaintridesetletni branilec bo v naslednjih tednih opravil zdravljenje poškodbe leve stegenske mišice. Najnovejša težava za ekipo Luisa Enriqueja prihaja po poškodbah zvezdnikov Joaa Nevesa in Desireja Doueja ter nedavnega dobitnika zlate žoge Ousmana Dembeleja. PSG ni navedel, kdaj se je Marquinhos poškodoval, saj je centralni vezist igral vseh 90 minut na prejšnji tekmi svoje ekipe, ko je v ponedeljek proti glavnemu domačemu tekmecu Marseillu izgubila z 0:1, Marquinhos pa je dosegel avtogol.

Francosko prvenstvo, 6. krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

3 - Aubameyang (Marseille), Aiyegun (Lorient), Barcola (PSG), Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse), Neves (PSG), Panichelli (Strasbourg)

