R. Sp.

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi zanika domnevno posilstvo: Gre za poskus izsiljevanja

Achraf Hakimi zanika obtožbe o domnevnem posilstvu, ki ga je bil obtožen leta 2023.

Achraf Hakimi zanika obtožbe o domnevnem posilstvu, ki ga je bil obtožen leta 2023.

Foto: Guliverimage

Branilec maroške nogometne reprezentance in francoskega nogometnega velikana Paris Saint-Germaina Achraf Hakimi še naprej zanika domnevno posilstvo, za katerega je bil obtožen leta 2023, in poudarja, da gre za poskus izsiljevanja.

Achraf Hakimi
Sportal Zvezdnik PSG obtožen posilstva

Dve leti in pol minevata, odkar je v javnost prišla informacija o domnevnem posilstvu, ki naj bi ga zakrivil zvezdnik PSG Achraf Hakimi. Za zdaj še ni jasno, ali in kdaj se bo moral pojaviti na sodišču, je pa desni bočni branilec, ki je vedno dosledno vztrajal pri svoji nedolžnosti, v intervjuju za oddajo Clique na Canal+ povedal, da pričakuje, da bo oproščen.

"Vem, da gre pri stvareh, za katere sem obtožen, za laži. Vem, da nisem storil ničesar narobe in česa takega ne bi nikoli storil," je med drugim v intervjuju dejal Hakimi in dodal, da je tu žrtev on, saj da gre za poskus izsiljevanja.

"Resnica je, da ko si uspešen in gre vse dobro, postaneš lahka tarča za ljudi okoli sebe. To me je naučilo, da zdaj ljudem ne zaupam preveč."

26-letnik pravi, da je v tem primeru on žrtev izsiljevanja.

26-letnik naj bi pred leti plačal ženski, da je prišla k njemu domov, medtem ko so bili njegova žena, s katero se je pozneje ločil, in otroci na počitnicah. Omenjena ženska je pozneje odšla na policijo in dejala, da jo je Hakimi posilil. Sama ga ni nikoli prijavila, a je tožilstvo kljub vsemu sprožilo postopek.

Hiba Abouk in Achraf Hakimi
Trendi Žena zvezdnika PSG po obtožbah o posilstvu zahteva deset milijonov evrov
Achraf Hakimi
Ne spreglejte
