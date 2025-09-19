Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
19. 9. 2025,
15.00

Osveženo pred

2 uri, 26 minut

Francosko prvenstvo, 5. krog

Velodrome bo pokal po šivih, v Marseille prihaja PSG

Navijači Marseilla komaj čakajo na nedeljsko nogometno poslastico na Velodromu.

Navijači Marseilla komaj čakajo na nedeljsko nogometno poslastico na Velodromu.

Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 5. kroga francoskega prvenstva se bosta zvečer pomerila Lyon in Angers. Gostitelji lahko z zmago najmanj do nedelje po točkah ujamejo vodilni PSG, ki ga čaka vroči spektakel na Velodromu. Evropski prvak je v izjemni formi, kar je med tednom v ligi prvakov na svoji koži spoznala tudi Atalanta (4:0), v nedeljo zvečer pa bo v velikem derbiju francoskega prvenstva gostoval v Marseillu. Monaco bo po razočaranju v ligi prvakov gostil Metz, drugouvrščeni Lille pa se bo dan poprej v sobotnem derbiju mudil pri Lensu.

Francosko prvenstvo, 5. krog:

Petek, 19. september:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

3 - Barcola (PSG), Kebbal (Paris), Magri (Toulouse), Neves (PSG), Panichelli (Strasbourg)
