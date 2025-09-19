Velodrome bo pokal po šivih, v Marseille prihaja PSG

V uvodnem dejanju 5. kroga francoskega prvenstva se bosta zvečer pomerila Lyon in Angers. Gostitelji lahko z zmago najmanj do nedelje po točkah ujamejo vodilni PSG, ki ga čaka vroči spektakel na Velodromu. Evropski prvak je v izjemni formi, kar je med tednom v ligi prvakov na svoji koži spoznala tudi Atalanta (4:0), v nedeljo zvečer pa bo v velikem derbiju francoskega prvenstva gostoval v Marseillu. Monaco bo po razočaranju v ligi prvakov gostil Metz, drugouvrščeni Lille pa se bo dan poprej v sobotnem derbiju mudil pri Lensu.